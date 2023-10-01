به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در گردهمایی اعضای هیأت‌های نظارت استانی که با عنوان همایش «انتخابات قوی، منظم و مؤثر» در شهر مشهد مقدس برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و فرارسیدن سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت اظهار کرد: شورای نگهبان به‌عنوان یک نهاد مرکزی و حیاتی برای حفظ نظام، اسلام، قانون اساسی، ارزش‌ها و انقلاب اسلامی است. وزارت اطلاعات تکلیف خود می‌داند که به شکل همه‌جانبه و با تمام امکاناتش در خدمت انتخابات باشد و در راستای تحقق راهبردهای اعلامی با هیأت‌های نظارت، شورای نگهبان و وزارت کشور همکاری کند.

وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی را مکلف به جهاد تفاهم کردند که این هم‌افزایی، مشارکت، انسجام و همراهی امروز ثمره‌اش پیروزی و قدرتمندی نظام جمهوری اسلامی ایران است که باید تلاش کنیم این اقتدار امنیتی که به برکت همگرایی به وجود آمده تداوم پیدا کند. جا دارد از همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی، قضائی، امنیتی، اطلاعاتی، وزارت کشور، دادگستری‌ها و دادستان‌ها که در این زمینه تلاش کردند، تشکر کنیم.

خطیب با اشاره به برگزاری راهپیمایی عظیم اربعین حسینی (ع) گفت: در ماه گذشته شاهد حضور گسترده و عظیم مردم در راهپیمایی اربعین حسینی (ع) بودیم که نشان‌دهنده قدرت و اقتدار اسلام، قرآن و دین به جهانیان بود؛ در زمانی که همه دنیا در جهت مقابله و دشمنی با قرآن و اسلام هراسی تلاش می‌کنند.

وزیر اطلاعات همچنین گفت: در روزهای گذشته مردم در برابر توطئه‌ها و آشوبگری‌های دشمنان که به‌منظور تداوم جنگ ترکیبی در کشور طراحی کرده بودند، پیروز شدند که این را مدیون حضور مردم و رهبری‌های مقام معظم رهبری هستیم که هر روز با پیام، حکمت، نظر و نگاهشان توانستند در مقابل تمام توطئه‌ها و فتنه‌هایی که دشمنان به شکل دسته‌جمعی و برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌دهند، بایستند و به شکست وادارند.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در آغاز هفته دفاع مقدس گفت: ایمن‌سازی‌ها نتیجه هشت سال دوران دفاع مقدس است. امنیت امروز کشور را مدیون رشادت‌ها و جانفشانی‌های ایثارگران و رزمندگان جنگ تحمیلی هستیم.

ناکامی بزرگ دشمنان در روزهای گذشته

خطیب در ادامه به بیان برخی از اتفاقات و حوادثی که در یکی دو ماه گذشته به‌منظور مقابله با طراحی‌های دشمنان شکل گرفت، پرداخت و گفت: دشمن در سال گذشته تمام امکاناتش را برای ایجاد اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی به کار گرفت. بیش از ۵۰ سرویس اطلاعاتی در سال گذشته بدین منظور با یکدیگر همفکری و همکاری کردند. بیش از ۲۰۰ رسانه نیز به شکل مستقیم و مداوم در این جهت فعال بودند و تحریم‌ها و فشارهای همه‌جانبه را نیز تشدید کردند.

وزیر اطلاعات اضافه کرد: دشمن تلاش کرد با افزایش فشارها و تحریم‌ها در موضوعات مختلف یک همگرایی علیه ایران ایجاد کند تا آشوب‌ها و اغتشاش‌ها را تداوم ببخشد، بحران امنیتی ایجاد کند و آن را تا انتخابات ادامه دهد. نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی و انتظامی با اشراف و آگاهی از برنامه دشمنان، تلاش کردند با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی آن‌ها را ناکام بگذارند که خوشبختانه موفق شدند.

وی اعلام کرد: یکی از راهکارهای دشمنان ایجاد حرکت‌های ایذایی و تروریستی در داخل کشور بود تا بی‌ثبات‌سازی و امنیت‌زدایی را رقم بزنند که این اقدامات تروریستی مقدمه ایجاد آشوب مجدد در کشور بود. اروپا، دانمارک، هلند، آلمان، آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌طور مداوم در این عملیات‌ها نقش داشتند و تلاش‌های زیادی در این رابطه انجام دادند که ناکام ماندند.

وزیر اطلاعات در ادامه خاطرنشان کرد: دشمن تلاش کرد تا بین گروه‌ها و افراد ضدنظام وحدت و همگرایی به وجود بیاورد، اما در این رابطه نیز ناکام ماند؛ به طوری که نوچه‌هایشان مجبور می‌شوند علنی بگویند: به ما می‌گویند برو گم شو. صوت‌هایی از اختلافات آن‌ها و موضع‌گیری‌ها علیه خودشان منتشر شد که استیصال خودشان را بیان کردند و در ادامه نیز صوت‌های دیگری منتشر خواهد شد. دشمن در سال جدید تلاش داشت تا سیاستی واحد به همه آن‌ها ابلاغ کند که مهمترین رکن آن اجرای عملیات‌های تروریستی و ناامن‌سازی بود. بنابراین به‌نوعی بین داعش، تجزیه‌طلب‌ها، منافقین، سلطنت‌طلب‌ها و گروه‌های نوپدید همگرایی به وجود آمد.

وزیر اطلاعات خبر داد: بر اساس اقدامی که سپاه پاسداران در اقلیم کردستان عراق انجام داد، توافق‌نامه شش‌ماهه‌ای بین ایران و عراق به وجود آمد تا گروهک‌ها خلع سلاح شوند. در روزهای پایانی، سرکنسولگری آمریکا در اقلیم کردستان که بزرگترین سرکنسولگری آن کشور در دنیاست، سران اقلیم را تهدید کرد که اگر تجزیه‌طلب‌ها را خلع سلاح و از ورود به ایران منع کنید، کمک‌های مالی‌مان را قطع خواهیم کرد.

جزئیات خنثی‌سازی بمب‌گذاری‌های تهران

وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش از افزایش چشمگیر قاچاق سلاح به کشور در ماه‌های گذشته به‌منظور ایجاد آشوب و ناامنی خبر داد که بسیاری از محموله‌های قاچاق کشف و اعضای آن توسط سپاه، فراجا و وزارت اطلاعات دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان و گروهک‌ها کارگاه‌هایی به‌منظور ساخت بمب و… در داخل کشور نیز فعال کردند. این کارگاه‌ها در شهرهای مختلف شناسایی و عوامل آن دستگیر شدند. در ایام اربعین می‌خواستند ۳۰ بمب به‌صورت همزمان در تهران منفجر کنند که در اطلاعیه وزارت اطلاعات بدان اشاره شد. ازجمله می‌خواستند در مسیر راهپیمایی و الباقی را در سایر مکان‌های عمومی منفجر کنند. بمب‌ها زمان‌دار بود و با موبایل منفجر می‌شد.

خطیب افزود: دشمنان در این رابطه به دنبال ایجاد کشته‌سازی بودند و اطلاعیه‌هایی نیز آماده کرده بودند که در آن آمده بود این کشته‌سازی به‌تلافی کشته‌های اغتشاشات است تا به نظام نسبت دهند. تعداد زیادی از دستگیرشدگان از گروهک‌های تکفیری و تجزیه‌طلب بودند که در کشورهای منطقه آموزش‌دیده بودند.

کشف فتنه‌انگیزی دشمنان در زاهدان

وزیر اطلاعات در ادامه از کشف عملیات‌های انتحاری در میان مردم طی روزهای گذشته خبر داد و گفت: دشمنان در بازه زمانی هشتم مهر ماه تلاش داشتند تا چند مولوی، پاسدار، قاضی و… را در کشور ترور کنند و طرفین را مقصر این حادثه جلوه دهند و به اختلافات قومی و مذهبی دامن بزنند.

خطیب تصریح کرد: دشمنان به دنبال ناامن کردن مرزهای شرقی کشور هستند و لازم است علمای شیعه، اهل سنت و مسئولان هوشیار باشند.

وی هشدار داد که دشمنان به دنبال تداوم فتنه‌گری تا زمان برگزاری انتخابات هستند تا اختلافات درونی و اغتشاشات جدید به وجود آورند. همه باید برای برگزاری امن انتخابات تلاش کنند تا همگرایی‌ها تداوم پیدا کند و از تداوم فتنه‌گری جلوگیری شود.

ضربه بزرگ به شبکه‌سازی دشمنان

وزیر اطلاعات با بیان این نکته که نیروهای اطلاعاتی اقدام تهاجمی علیه دشمن را نسبت به اقدام تدافعی در اولویت قرار داده‌اند، گفت: این رویکرد موجب پیروزی در بسیاری از عرصه‌ها شده و دشمنان را ناکام گذاشته است. دشمنان و سران رژیم صهیونیستی نیز معترف‌اند که نیروهای امنیتی ایران در عرصه تهاجمی موفق هستند. امروز نتانیاهو با وحشت از ایران سخن می‌گوید. ژنرال‌هایشان هم از صدها برابر شدن حملات ایران سخن می‌گویند و این را بزرگترین چالش می‌دانند. تهدید به ترور نشان‌دهنده هراس رژیم‌صهیونیستی از ایران است.

خطیب اضافه کرد: وحشت آن‌ها موجب شده تا فهرستی برای ترور تهیه کنند و بر عهده بگیرند. آن‌ها نمی‌دانند که نیروهای ایران بزرگ‌شده شاگردان و رهروان یارِ امام هستند که فرمودند بکُشید ما را، ملت ما بیدارتر می‌شود، نظام مقتدرتر خواهد شد، نظام ثبات پیدا می‌کند. این شهادت‌ها توانسته باعث رشد و پیشرفت نظام در مقابل دشمن شود. یک روزی با شهادت سردار دل‌ها، شهید سلیمانی گفتند که ما یک تهدید فوری را از جهان برداشتیم. اعلام کردند ما به تروریسم خاتمه دادیم. امروز جایگزین و جانشین ایشان، سردار پرافتخار سردار قاآنی را هم تهدید به ترور می‌کنند. اگر خاتمه دادید چرا دوباره می‌خواهید دست به ترور بزنید؟ اینها استیصالی است که آنها از اقتدار نظام ما به آن گرفتار هستند.

وی با تمجید از اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یادآوری این سخن رهبر معظم انقلاب که سپاه بزرگترین سازمان ضد تروریستی جهان است، عنوان کرد: پاسداران شاگردان نسلی هستند که حماسه بزرگ دفاع مقدس را رقم زدند. همان‌طور که آن نسل دشمن را زمین‌گیر کرد، این نسل نیز دشمنان را زمین‌گیر کرده و به استیصال کشانده است.

خطیب گفت: دشمنان پس از ناکامی‌های فراوان اکنون تلاش دارند با روش‌های ایذایی و تروریستی در روابط ما با کشورهای دیگر اخلال ایجاد کنند که تاکنون موفق نشده‌اند. دولتمردان آمریکا در توصیه‌های راهبردی پیرامون ایران تأکید دارند که در مسیر توسعه روابط ایران و جهان خللی ایجاد شود.

ضرورت تلاش همگانی برای تحقق راهبردهای انتخاباتی

وزیر اطلاعات در بخش پایانی سخنانش با اشاره به راهبردهای اعلامی رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات مبنی بر مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت گفت: همه وظیفه داریم تمام توان و امکاناتمان را برای اجرایی شدن این راهبردها به کار گیریم. افزایش امید در جامعه می‌تواند در برگزاری خوب و ارزنده و فاخر انتخابات نقش بسیاری داشته باشد و این تأکیدی است که باید همه ما به آن توجه داشته باشند.

خطیب تاکید کرد: همه دستگاه‌ها به‌جای اینکه برای یکدیگر حاشیه درست کنند، تلاش کنند تا تقویت دستگاه‌ها و واحدها دنبال شود و اثر عملی آن در جامعه نشان داده شود و طبیعتاً بتواند زمینه مشارکت را افزایش دهد. راه اصلی این است که همه ما در حاکمیت دست‌به‌دست هم بدهیم، دولت، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و مخصوصاً صداوسیما دست‌به‌دست بدهیم تا امید را در جامعه زنده کنیم.

وی افزود: همین تحولاتی را که دولت در همین مدت ایجاد کرد، ایامی که بحث حذف ارز ترجیحی مطرح شد و آن حرکت بزرگ و اقدام شجاعانه با دستور رئیس‌جمهور محترم آیت‌الله رئیسی انجام شد. دولت علی‌رغم همه فشارها و تحریم‌ها توانسته پیشرفت‌هایی همچون رشد اقتصادی ۶ درصدی و کاهش نقدینگی به دست بیاورد و تورم را کاهش دهد. این در حالی بود که بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند تورم سه‌رقمی خواهد شد.

خطیب در پایان خاطرنشان کرد: دشمن با بیان برخی واژه‌ها و اصطلاحات در حوزه‌های تغییر و اصلاح به دنبال تغییر هویت نظام جمهوری اسلامی است که متأسفانه برخی نیز در داخل آن حرف‌ها را تکرار می‌کنند. مردم نشان دادند که از بعضی از سردمداران این جریان عبور کردند و آن‌ها دیگر جایگاه چندانی ندارند و آنهایی که سیاست‌های دشمن را در چارچوب تغییر قانون اساسی دنبال می‌کنند در جهت از بین بردن هویت جمهودی اسلامی ایران هستند.