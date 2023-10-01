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۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۲۹

شهردار تبریز خبر داد؛

تخلیه ساختمان عمارت تاریخی ساعت تبریز تا ۱۰ روز آینده

تخلیه ساختمان عمارت تاریخی ساعت تبریز تا ۱۰ روز آینده

تبریز-شهردار تبریز از تخلیه ساختمان عمارت تاریخی ساعت با هدف حفظ و صیانت از این بنای کهن تا ۱۰ روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب اظهار کرد: با فراهم شدن مقدمات تخلیه عمارت ساعت تبریز و حذف کاربری اداری، این بنای تاریخی به احترام درخواست‌ها و مطالبه گری دوستداران میراث فرهنگی و بر اساس وعده شهرداری تبریز تخلیه می‌شود.

هوشیار همچنین با اشاره به اهتمام شهرداری برای مرمت بخش‌های مختلف این عمارت گفت: به منظور حفظ و نگهداری شایسته این عمارت تاریخی، اقدامات متعدد مرمتی همچون تزریق بتن و استحکام بخشی عمارت، احیا و مرمت زیرزمین عمارت ساعت، احیا آب انبار عمارت و … اجرا شده است.

وی تصریح کرد: با حذف کاربری اداری این ساختمان، کاربری اصلی آن به شکل موزه استمرار یافته و محلی برای حضور گردشگران و مسافران فراهم می‌شود که طبق وعده‌ای که به شهروندان داده شده بود شاهد تحقق آن هستیم.

کاخ شهرداری تبریز یا همان برج ساعت از بناهای تاریخی شهر تبریز است که ساخت آن از سال ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۸ خورشیدی در محل گورستان متروک و مخروبه کوی نوبر، با نظارت مهندسان آلمانی و در زمان ریاست شهرداری ارفع‌الملک جلیلی انجام شد.

کد مطلب 5900276

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    نظرات

    • ن IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      1 5
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      جون میده رستوران بشه
    • IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
      2 0
      پاسخ
      خیلی عالی
    • Amir_elif IR ۰۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
      1 1
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      باتشکرازجناب هوشیارو همکاران محترم که‌اين چندوقت واقعا برای آبادانی شهرتبریزتلاش کردید... به نوبه خودم ازجنابعالی وهمکاران عزیز سپاسگذاری میکنم🌹🌹🌹
    • مرتضی IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      این ساختمان پنجره های کروی شکلی دارد که عقابی روی آن نشسته و کره را فتح کرده و محصول نازیسم است اما تبریزی‌ها خیال می کنند معمار ایرانی مسلمان آنرا بنا نهاده و آلمانها نازیسم را با این ساختمان تبلیغ کرده اند.تاپیش از وجود اینترنت این ساختمان را بنایی بی مثال می انگاشتند اما اروپا از اینا بناها پر اس

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