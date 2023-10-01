تخلیه ساختمان عمارت تاریخی ساعت تبریز تا ۱۰ روز آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب اظهار کرد: با فراهم شدن مقدمات تخلیه عمارت ساعت تبریز و حذف کاربری اداری، این بنای تاریخی به احترام درخواست‌ها و مطالبه گری دوستداران میراث فرهنگی و بر اساس وعده شهرداری تبریز تخلیه می‌شود.

هوشیار همچنین با اشاره به اهتمام شهرداری برای مرمت بخش‌های مختلف این عمارت گفت: به منظور حفظ و نگهداری شایسته این عمارت تاریخی، اقدامات متعدد مرمتی همچون تزریق بتن و استحکام بخشی عمارت، احیا و مرمت زیرزمین عمارت ساعت، احیا آب انبار عمارت و … اجرا شده است.

وی تصریح کرد: با حذف کاربری اداری این ساختمان، کاربری اصلی آن به شکل موزه استمرار یافته و محلی برای حضور گردشگران و مسافران فراهم می‌شود که طبق وعده‌ای که به شهروندان داده شده بود شاهد تحقق آن هستیم.

کاخ شهرداری تبریز یا همان برج ساعت از بناهای تاریخی شهر تبریز است که ساخت آن از سال ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۸ خورشیدی در محل گورستان متروک و مخروبه کوی نوبر، با نظارت مهندسان آلمانی و در زمان ریاست شهرداری ارفع‌الملک جلیلی انجام شد.