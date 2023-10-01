به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ینی‌شفق، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در واکنش به حمله تروریستی ساعاتی پیش در این کشور گفت تروریست‌ها «در آخرین تلاش‌ها برای تهدید امنیت و آرامش شهروندان شکست خوردند.»

رئیس‌جمهور ترکیه که ساعاتی پس از انفجار و حمله تروریستی در مقابل ساختمان وزارت کشور در پارلمان این کشور سخنرانی می‌کرد افزود: آنها به اهدافشان نرسیدند و هرگز نخواهند رسید. ترکیه همچنان به اقدامات برای تضمین امنیت مرزهای جنوبی در برابر شبه‌نظامیان خارجی ادامه خواهد داد.

ساعاتی پیش رسانه‌های ترکیه با انتشار تصاویری از وقوع یک انفجار قوی در نزدیکی ساختمان وزارت کشور ترکیه در مرکز آنکارا خبر دادند.

وزیر کشور ترکیه درباره جزئیات این حمله اعلام کرد دو تروریست عاملان اصلی حمله امروز در آنکار بوده اند که یکی از آنها خودش را درون خودرویی منفجر کرده و نفر دوم نیز پس از تبادل آتش با نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

وی همچنین افزود که در این حمله که دفتر امنیتی وزارت کشور را هدف قرار داده دو افسر ترکیه ای زخمی شده اند.