عربستان، قطر و اتحادیه عرب حمله تروریستی در ترکیه را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه عربستان سعودی امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای نسبت به عملیات تروریستی امروز در نزدیکی مقر وزارت کشور ترکیه در آنکارا واکنش نشان داد.

وزارت خارجه عربستان در این بیانیه ضمن ابراز انزجار شدید، این عملیات تروریستی را به شدت محکوم کرد.

این نهاد عربستانی اعلام کرد که این کشور تمامی انواع خشونت، تروریسم و افراطی‌گری را رد می‌کند. همچنین وزارت خارجه عربستان مجددا حمایت خود از تلاش برای نابودی تمامی انواع تروریسم و افراطی‌گری و خشکاندن ریشه‌های منابع تامین مالی آن را اعلام نمود.

وزارت خارجه عربستان در ادامه این بیانیه برای افرادی که در نتیجه این اقدام تروریستی زخمی شدند آرزوی شفای عاجل و برای کشور و مردم ترکیه آرزوی امنیت و سلامتی کرد.

وزارت خارجه قطر نیز با انتشار بیانیه‌ای حمله تروریستی امروز در آنکارا را شدیدا محکوم و با دولت و مردم ترکیه اعلام همبستگی کرد.

وزارت خارجه قطر در این بیانیه حمایت کامل این کشور از تمامی اقدامات ترکیه برای حفظ امنیت و ثبات خود را مورد تاکید قرار داد و از خداوند برای ماموران امنیتی زخمی‌شده در جریان این اقدام تروریستی شفای عاجل مسئلت کرد.

علاوه بر این جمال رشدی، سخنگوی دبیرکل اتحادیه عرب نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: افراد و گروه‌هایی که در پس این اقدام تروریستی باشند را محکوم می‌کنیم.

وی تصریح کرد: ما در مبارزه با هر گروهی که از تروریسم به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی استفاده کند، با ترکیه همراه هستیم.

ساعاتی پیش رسانه‌های ترکیه با انتشار تصاویری از وقوع یک انفجار قوی در نزدیکی ساختمان وزارت کشور ترکیه در مرکز آنکارا خبر دادند.

وزیر کشور ترکیه درباره جزئیات این حمله اعلام کرد ۲ تروریست عاملان اصلی حمله امروز در آنکار بوده‌اند که یکی از آنها خودش را درون خودرویی منفجر کرده و نفر دوم نیز پس از تبادل آتش با نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

وی همچنین افزود که در این حمله که دفتر امنیتی وزارت کشور را هدف قرار داده ۲ افسر ترکیه‌ای زخمی شده‌اند.

کمی پیشتر نیز تروریست‌های «پ‌ک‌ک» مسئولیت حمله انتحاری در نزدیکی مقر وزارت کشور ترکیه واقع در آنکارا را برعهده گرفتند. خبرگزاری فرانسه این خبر را در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» رسانه‌ای کرد.