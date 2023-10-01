مقامات اروپا حمله تروریستی در آنکارا را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «چارلز میشل» رئیس شورای اتحادیه اروپا امروز یکشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد: در قبال حمله تروریستی در آنکارا شوکه شدم. این حمله که با هدف تحمیل درد و رنج بر مردم ترکیه انجام شده است را اکیدا محکوم می‌ کنم.

«جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز امروز حمله یاد شده را محکوم و اعلام کرد: با ترکیه اعلام همبستگی کرده و برای مجروحان آرزوی سلامتی دارم.

«اولیور ورهلی» کمیسر اتحادیه اروپا در امور گسترش و سیاست همسایگی نیز ابراز امیدواری کرد که افسران پلیس زخمی شده هرچه زودتر بهبود یابند.

ورهلی تاکید کرد: از ترکیه در مبارزه با تروریسم حمایت می‌ کنیم.

«اولف کریسترسون» نخست‌ وزیر سوئد حمله مذکور را شدیدا محکوم کرده و در این باره اعلام کرد: بار دیگر بر تعهد خود برای همکاری طولانی مدت با ترکیه در زمینه مبارزه با تروریسم تاکید می‌ کنیم و امیدواریم مجروحان در اسرع‌ زمان به‌ طور کلی بهبود یابند.

از سوی دیگر، «آنتونیو تاجانی» معاون نخست‌ وزیر و وزیر امور خارجه ایتالیا نیز اعلام کرد: اخبار مربوط به آنکارا با دقت زیاد دنبال می‌ کنم. دولت ایتالیا هرگونه اقدام تروریستی را شدیدا محکوم و بر همبستگی کامل خود با ترکیه تاکید می‌ کند.

«آلبین کورتی» نخست‌ وزیر کوزوو نیز از وقوع حمله تروریستی در آنکارا ابراز تاسف کرده و برای مجروحان آرزوی سلامتی کرد.

این در حالیست که ساعاتی پیش رسانه‌های ترکیه با انتشار تصاویری از وقوع یک انفجار قوی در نزدیکی ساختمان وزارت کشور ترکیه در مرکز آنکارا خبر دادند.

وزیر کشور ترکیه درباره جزئیات این حمله اعلام کرد دو تروریست عاملان اصلی حمله امروز در آنکار بوده اند که یکی از آنها خودش را درون خودرویی منفجر کرده و نفر دوم نیز پس از تبادل آتش با نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

وی همچنین افزود که در این حمله که دفتر امنیتی وزارت کشور را هدف قرار داده دو افسر ترکیه ای زخمی شده اند.