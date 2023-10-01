شکست تلخ تیم فوتبال امید ایران مقابل هنگ کنگ و حذف از مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، تیم فوتبال امید کشورمان امروز و از ساعت ۱۵ در مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی هانگژو مقابل تیم امید هنگ کنگ قرار گرفت که این بازی را با نتیجه یک بر صفر واگذار کرد.

قضاوت این بازی برعهده کیم هگون از کره جنوبی بود و ترکیب ایران را سیدحسین حسینی، سینا شاه عباسی، سیدمجید نصییری، سامان تورانیان، حسین گودرزی، محمد خدابنده لو، غلامرضا ثابت ایمانی (۶۸- آریا برزگر)، محمدحسین اسلامی، امیر جعفری، مهدی ممی زاده و ارسلان مطهری ترکیب تیم ایران را در بازی تشکیل می‌دادند.

در دقیقه ۱۵ این بازی توپ ارسالی مهدی ممی زاده از مقابل محمدحسین اسلامی رد شد و او اعتقاد داشت که مدافع هنگ کنگ روی او مرتکب خطا شده است. در دقیقه ۲۴ هم ارسال سامان تورانیان با ضربه سر ارسلان مطهری همراه شد اما دروازه بان هنگ کنگ موفق به مهار این توپ شد.

در دقیقه ۴۷ ارسال بازیکن هنگ کنگ به سمت راست خط دفاعی با ضربه سر بازیکنان این تیم به شکل پاس همراه شد و با اشتباه مدافعان مرکزی تیم کشورمان، متیو الیوت توانست دروازه سید حسین حسینی را باز کند و تک گل این بازی به ثمر رسید.

در دقیقه ۶۰ بازی روی سانتر ارسال جعفری ضربه سر مطهری به شکلی عجیب از مقابل دروازه به بیرون رفت.

در ۱۰ دقیقه پایانی رضا عنایتی دست به سه تعویض همزمان زد و حتی سامان فلاح مصدوم را برای‌ استفاده از قدرت سرزنی‌ وی به میدان فراخواند که این تغییرات دیرهنگام هم اثر بخش نشد تا تیم امید ایران پس از ناکامی در صعود به المپیک، اینبار از کسب موفقیت در بازی های آسیایی باز بماند.

در پایان این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود تیم هنگ کنگ به پایان رسید.