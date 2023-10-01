ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری منجر به کسب درآمد سالم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید صادق پیشنمازی شامگاه یکشنبه در نشست با فعالان گردشگری استان مهمترین مسئله در حوزه گردشگری را تبدیل تهدید به فرصت عنوان کرد و افزود: در تبدیل تهدید به فرصت باید فضای ایران هراسی را از بین برد و تکریم به گردشگران را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
وی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و هفته گردشگری، اظهارکرد: با توجه به پتانسیلهای میراثی، طبیعی، صنایعدستی و گردشگری، مازندران با استفاده از این ظرفیتها میتواند شغل، درآمد و نشاط برای استان ایجاد کرد.
وی ادامه داد: در راستای توسعه گردشگری و جذب گردشگران به کشور و استان میتوان برنامهریزیهای مناسب و مطلوب صورت داد.
آیت الله پیشنمازی با اشاره به اینکه مشکل بیحجابی یک گره است، افزود: باید با مدیریت الگو و تبلیغات صحیح مشکل بیحجابی را در ایران اسلامی به فرصت تبدیل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: با فرصت ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری میتوان سالمترین درآمد و بهترین اشتغال را ایجاد کرد.
نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری ضمن تقدیر از برگزاری همایش بینالمللی گردشگری به میزبانی مازندران در بابلسر، گفت: با ایجاد فرصتها و حضور در همایشهای ملی و بینالمللی میتوان بازخورد خوبی برای معرفی ظرفیتها و پتانسیلهای میراثی، صنایعدستی و گردشگری مازندران برای جذب گردشگران خارجی و داخلی و توسعه گردشگری این استان گامهای مؤثری برداشت.
مازندران خدمات ملی در حوزه گردشگری ارائه میدهد
همچنین مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران ضمن خیر مقدم به نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری، با تاکید به جایگاه ویژه نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری، خواستار نگاه ویژه به استان مازندران در حوزه گردشگری شد.
صادق برزگر ادامه داد: در مازندران در حوزه گردشگری و طبیعی، خدمات ملی ارائه میشود اما در بحث اعتبارات، بودجه استانی تخصیص مییابد.
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