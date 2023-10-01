به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضوانیفر، معاون وزیر اقتصاد از تجهیز گمرک به سامانه هوشمند در ماههای آتی خبر داد که برای نخستین بار در تملک خود گمرک قرار خواهد گرفت.
به گفته رئیس کل گمرک ایران از آنجایی که تمام عملیات گمرکی لاجرم در بستر این سامانه صورت خواهد پذیرفت، تسلط بر این سامانه و سایر سامانهها و زیرسیستمهای کنونی گمرک را شرط ضروری و منطقی ایفای نظارت مؤثر دانست و با تاکید بر اهمیت آموزش پرسنل حراست، خواستار برگزاری دورههای آموزشی در این زمینه شد.
رضوانیفر با بیان این نکته که فعالیت اصلی در گمرک امور فنی است، خاطرنشان کرد: بدون تسلط به مباحث فنی، اساساً امکان نظارت وجود ندارد.
رصد و پوشش تصویری کامل و دقیق در گمرکات اجرایی و تجهیز دوربینها، لزوم تسلط کارکنان حراست بر بخشنامهها و دستورالعملها، حضور میدانی و بازدید مداوم از محوطههای عملیاتی، تاکید بر دادهمحوری و کمیسازی در گزارشهای تحلیلی، تسلط نسبی به انجام کار با دستگاههای آشکارساز، حفظ حرمت و حفظ اسرار اشخاص ولو خطاکار به موازات انجام وظیفه طبق روال قانونی، کنترل بر نحوه استفاده خدمتگیرندگان از کارتهای بازرگانی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از آنها از دیگر توصیهها و دستورات رئیس کل گمرک خطاب به کارکنان گمرک بود.
نظر شما