به گزارش خبرنگار مهر، قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ در بازار با افت اندکی همراه شد و اغلب اقلام نسبت به میانگین روز گذشته، در محدوده منفی معامله شدند.

بر اساس داده‌های بازار، در شرایطی که هر انس طلا در بازارهای جهانی در محدوده ۴ هزار و ۳۷۶ دلار قرار دارد در بازار داخلی، مظنه تهران با ۱۱۳ هزار و ۴۷۲ تومان کاهش نسبت به میانگین روز گذشته، به ۸۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید.

طلای ۱۸ عیار نیز با افت ۲۶ هزار و ۱۸۴ تومانی، ۱۹ میلیون و ۵۶ هزار و ۸۰۰ تومان و طلای ۲۴ عیار با کاهش ۳۴ هزار و ۸۰۸ تومانی، ۲۵ میلیون و ۴۰۶ هزار تومان قیمت خورد.

در بازار سکه نیز روند کاهشی قیمت‌ها ادامه داشت. سکه طرح جدید با افت ۴۶۵ هزار و ۷۰۸ تومانی نسبت به میانگین دیروز، ۱۸۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد و سکه طرح قدیم نیز با کاهش یک میلیون و ۱۴۵ هزار و ۲۱۹ تومانی، به ۱۸۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.

همچنین نیم‌سکه با افت ۷۰۹ هزار و ۳۴۶ تومانی، ۹۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه با کاهش ۳۶۴ هزار و ۷۷۴ تومانی، ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورد.

سکه یک گرمی نیز با کاهش ناچیز ۳۱۶ تومانی، در سطح ۲۷ میلیون تومان ثابت ماند.