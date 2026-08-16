یارانه نقدی مرداد ماه سه دهک‌ واریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه نقدی مرحله ۱۸۶ مربوط به مرداد ماه سال جاری، به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۸۵۲ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۲۹۹ نفر از سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم واریز و قابل برداشت است.

این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار، از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خریدهای اعتباری انجام شده است

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۱۴۳ نفر در دهک‌های اول تا سوم قرار دارند که یارانه نقدی آنان بیست‌وپنجم هر ماه از طریق ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.