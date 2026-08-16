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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۹

یارانه نقدی مرداد ماه سه دهک‌ واریز شد

یارانه نقدی مرداد ماه سه دهک‌ واریز شد

یارانه نقدی مرحله ۱۸۶ مربوط به مرداد ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه نقدی مرحله ۱۸۶ مربوط به مرداد ماه سال جاری، به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۸۵۲ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۲۹۹ نفر از سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم واریز و قابل برداشت است.

این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار، از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خریدهای اعتباری انجام شده است

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۱۴۳ نفر در دهک‌های اول تا سوم قرار دارند که یارانه نقدی آنان بیست‌وپنجم هر ماه از طریق ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

کد مطلب 6918489
علی فروزانفر

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      21 1
      پاسخ
      هنوز واریز نشده دروغ ننویسید یا بگویید برای عده ای واریز شده
    • مهرداد IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      15 1
      پاسخ
      یارانه دهکهای ۱تا۳..هنوزواریزنشده؟؟؟؟
    • سید حسن شهیدی زاده IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      12 0
      پاسخ
      چرایارانه منوپرداخت نکردن ماه قبل پرداخت نشده این ماهم رسید پرداخت نشده من جزو دهک اول تاسومم
    • حسن IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      9 1
      پاسخ
      واریز نشده چرا دروغ میگید
    • سعید IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      12 1
      پاسخ
      پس چرا مال ما واریز نشده دهک 3,
      • عباس IR ۱۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
        1 0
        چرا یارانه من که دهک ۳ هستم مردادماه واریز نشد
    • سید محمد IR ۰۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      4 0
      پاسخ
      دهک 2 بودم قطع کردید
    • IR ۰۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      10 0
      پاسخ
      قیمتها صدبرابرشده وچندرغاز یارانه فیکس وثابت مانده از1403درحالی که با این ابرتورم های وحشتناک که محصول دسترنج مدیریت آقایان هست حداقل بایستی نفری ده میلیون تومان باشد
    • سجاد IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      5 0
      پاسخ
      خرداد که با چهل روز تاخیر واریزشد. این برج هم هنوز واریز نشده
    • IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      10 0
      پاسخ
      چرا دروغ میگین کجا ریختن نریختن
    • حامد IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      12 1
      پاسخ
      یارانه منم واریز نشده دروغ میگن
    • محمد مشفقی IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      6 0
      پاسخ
      واریز نشده
    • ایرانی IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      5 0
      پاسخ
      چرا از مادرم اینا واریز نکردین اوناهم جزو بهزیستی هستن دهک اول هستن خدارو خوش میاد واریز نکردین
    • علی IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      5 2
      پاسخ
      ازمنم واریز نشده دهک 3هستم؟
      • 3611110612 IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
        5 1
        کدوم بانکی
    • سهام IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      3 0
      پاسخ
      برامنم که دهک 3هستم واریز نشد
    • ناشناس IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      1 1
      پاسخ
      واسه منم واریزنشده دهک ۲هستم
    • میثم IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      3 0
      پاسخ
      هنوز واریز نشده بلکه کالا برگتونم این برج به خاطر مشکل یه عده بابت مشخص نبودن مقیم بودن ایران هنوز مشخص نیست و واریز نشده
    • IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      3 0
      پاسخ
      واریز نشده برای من
    • IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      5 0
      پاسخ
      واسه منم دهک اول هستیم واریز نشده کی واریز میشه پس
      • سلام IR ۱۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
        1 0
        یازانه ماهم واریز نشده همیشه 25میومدن این خبری نیست واریز کنید
    • خالد IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      7 1
      پاسخ
      برای من هم دهک 1 بانک رفاه واریز نشده
    • سهیلا IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      2 0
      پاسخ
      چرا دروغ میگین من دهک یک هستم واریز نشده هنوز
    • یوسف موسوی IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      1 0
      پاسخ
      دروغ بیش نیست واریز نشده
    • ابی IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      2 1
      پاسخ
      برا ما هم واریز نشده چرا؟؟؟
    • شقایق US ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      3 2
      پاسخ
      واسه منم نه کالا برگ واریز شده نه یارانه ..چرا؟؟
    • پویا IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      2 0
      پاسخ
      سلام من دهک یکم برام واریز نشده حتی سه فرزندی
    • هادینیا IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      5 1
      پاسخ
      الان که ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ روز دوشنبه ساعت ۱۴و۳۳دقیقه یارانه واریز نشده ،پس خواهشن عنوان نکنید واریز شده ،
    • نرگس IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      3 0
      پاسخ
      برا چی واریز نشده والا دیگه ایقد همه چی گرون شده پول نون هم نمونده
    • Roya IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      6 0
      پاسخ
      یارانه منم واریزنشده آخه این چه وضعشه بااین یک تومنتون
    • ریحانی IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      6 0
      پاسخ
      واریز نشده ساعت 15:14هست روز 26مردادماه لطفا دروغ نگید
    • هنگامه ذبیحی IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      4 0
      پاسخ
      چرا یارانه ما واریز نشد این ماه.دهک یک هستیم چکار باید کرد
      • سعید IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
        1 0
        دروغ میگن الان 26ام هستش تجارت واریز نکرده
    • برکت IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      5 0
      پاسخ
      مال من هرماه 26واریزشده الان واریزنشده چرا بانک تجارت
    • عليزاده ه IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      14 0
      پاسخ
      سلام برای ما هم بانک مهر واریز نشده تا این ساعت
    • کشنه IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      0 0
      پاسخ
      دهک یک هنوز نریختن همش دروغه
    • علیپور IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      0 0
      پاسخ
      17:46 روز ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ بانک ملت واریز نشده
    • علی IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      1 0
      پاسخ
      برامنم واریز نشده بانک سپه
    • IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      0 0
      پاسخ
      یارانه واریزنشده دهک یک هستم چرا معلول هستم
    • Ali IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      1 0
      پاسخ
      برامنم واریز نشده هرماه ۲۵م واریزمیشد ..
    • fatemeh IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      0 0
      پاسخ
      من بانک صادراتم‌،هنوز واریز نشده
    • برای ما هم واریز نشده IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      0 0
      پاسخ
      برای ما هم واریز نشد
    • M.b IR ۲۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      0 0
      پاسخ
      برا منم واریز نشده اخه
    • IR ۲۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام مال منم هنوز واریز نشده
    • محسن IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      2 0
      پاسخ
      سلام من جز دهک دو هستم بانک تجارت هنوز واریز نشده امروز 26مرداد ساعت 23 شب هست لطفا پیگیری کنید بخدا میخوام کرایه خونه بدم
    • محمد۲۶۹۰۸۱۷۳۶۵ IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      0 0
      پاسخ
      یارانه خانواده منو پرداخت نکردید.چرا به چه دلیل.توضیحی دهید
    • IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      0 0
      پاسخ
      برای ماهم واریز نشده سه فرزندی هستیم دهک دوم بانک توسعه تعاون چرا اخه دروغ میگین واریز شده برای همه
    • رضا IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      0 0
      پاسخ
      یارانه ما هنوز واریز نشده با اینکه من دهک ۱ تا ۳ هستم
    • یعقوبعلی عسکری IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام. مال منم هنوز واریز نشده دهک سه هستم حتی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی هستم لطفاً بررسی نمایید.
    • علی IR ۰۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      0 0
      پاسخ
      واسه منم واریز نشده
    • IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      0 0
      پاسخ
      من جز دهک اول تا سوم هستم ولی یارانه ام این ماه خرداد واریز نشده سرپرست خانوار سه نفره ام
    • محمد IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام من هم بانک سپه دهک 1هستم برا من هم نریختن کسی میدونه چرا
    • یوسف محمدی IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      0 0
      پاسخ
      برا منم واریز نشده دهک دوم هستم
    • رها IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      1 0
      پاسخ
      برای منم واریز نشده دهک سه
    • بی نام IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      2 0
      پاسخ
      من سه تا بچه دارم تحت پوشش کمیته هستم بچه هامم یتیم هستن دهک یک هستم ولی هنوز واریز نشده برامون
    • غلامرضا بیات IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      0 0
      پاسخ
      باسلام دهک ۳ هستم همیشه تا ۲۵ واریز میشد هنوز واریز نکردن خیلی وضع مالی خوبی داریم ۴۰ روزه بیکار بااین گرونی توی خونه نشستیم
    • حسین جعفری IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام من دهک 3 هستم واریز نشده هنوز
    • ابراهیم IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      0 0
      پاسخ
      من دهک دو هستم . فعلا تا این لحظه مورخه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ واریز نشده واسم
    • فردین IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ما دهک دوم هستیم.بانک تجارت تا الان ۲۸ م هنوز واریز نکردن
    • الياس زاهدي IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      0 0
      پاسخ
      یارانه من به حسابم واریز نشده در حالی که در سایت نوشته پرداخت شده ودهک چهار هستم
    • IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      1 1
      پاسخ
      وایزی انجام‌نشده دهک سه هستیم الکی چرا میگین واریز شده؟!؟!
    • مهدی IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      2 0
      پاسخ
      آقابخداواریزنشده چطورمیگن واریزشده همه سایت هاهم بسته شده رفتم بانک میگه واریزنشده والادهک دوهستیم
    • یونس FR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      0 0
      پاسخ
      دلیل پرداخت نشدن وکم وزیاد کردن وروز آن معلوم نیست آیا دولت میخواه این مبلغ ناچیز را حذف کند
    • IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      2 0
      پاسخ
      چرا پیگیری نمیکنید نه یارانه واریز شده نه کالابرگ.مگه چقدره که اینم دارین هی طولش میدین.
    • IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
      2 0
      پاسخ
      امروز ۲۹مرداد یارانه من واریز شده من سرپرست خانوارم ۳نفر هستیم به جای ۱/۲۰۰که هرماه پرداخت می‌شد ۳۰۰واریز شده !!!!از کجا باید پیگیری کنم علت کسر کردن چیه؟
    • زهرا IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
      0 0
      پاسخ
      برا منم دهک 2 هستم واریز نشده چون قسط تارا داشتم شاید شماها هم قسط داشتید که واریز نشده اقساط کم کردن
    • تا IR ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
      0 0
      پاسخ
      قسط تارا برا من کم شده نگران نباشید
    • IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
      0 0
      پاسخ
      دهک یک هستیم واریز نشده هنوز
    • Asal hosseini IR ۰۵:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
      1 1
      پاسخ
      يارانه نه ماهه قبل نه اين ماه چرا پرداخت نشدن
    • عسل حسيني IR ۰۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
      1 0
      پاسخ
      سلام يارانه ،خرداد و تير ماه من چرا واريز نشده
    • IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      0 0
      پاسخ
      نه نریختن مرداد تموم شد هنوز نریختن
    • شهرام ایزدی IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      0 0
      پاسخ
      از دهک ۳ چطوری پریدم دهک ۷ بدون هیچ افزابش درامد وهبچ پیشرفتی .یارانه هم که دوماه ندادین چرا
    • مرادقلی هستم IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      0 0
      پاسخ
      مایک خانواده ۵نفری هستیم شغلم لوله کشی مارو بردن دهک ۹ ۳تا بچه مدرسه ای دارم چرا ما رو دهک ۹ کردن توایران زندگی می‌کنیم داشتن یه ماشین ویه خونه با ۵۵سال سن زیاده که مارو دهک۹ گذاشتن

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