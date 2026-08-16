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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷

شناسایی و دستگیری عامل سلب آرامش عمومی در باغمیشه تبریز

شناسایی و دستگیری عامل سلب آرامش عمومی در باغمیشه تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از شناسایی و دستگیری عامل سلب آرامش عمومی در باغمیشه تبریز خبر داد.

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کد مطلب 6918594

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