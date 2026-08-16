https://mehrnews.com/x3cPyP ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷ کد مطلب 6918594 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷ شناسایی و دستگیری عامل سلب آرامش عمومی در باغمیشه تبریز تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از شناسایی و دستگیری عامل سلب آرامش عمومی در باغمیشه تبریز خبر داد. دریافت 48 MB کد مطلب 6918594 کپی شد مطالب مرتبط دستگیری مأمور قلابی در اهر دستگیری ۲ سارق اماکن خصوصی و ساختمانهای نیمهکاره در اهر دستگیری ۱۱ سارق و کشف ۲۸ فقره سرقت در میانه دستگیری مزاحمان خیابانی در حوزه کلانتری ۱۳ تبریز برچسبها تبریز دستگیری دستگیری اراذل و اوباش
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