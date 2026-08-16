زن بلاگری که به مقدسات توهین کرده بود، دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار ویدیویی توهین‌آمیز در فضای مجازی از سوی یک زن بلاگر، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.



با دستور مقام قضایی، متهم شناسایی و دستگیر شد.



بنابراین گزارش، برای این فرد پرونده قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.