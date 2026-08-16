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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶

زن بلاگری که به مقدسات توهین کرده بود، دستگیر شد

زن بلاگری که به مقدسات توهین کرده بود، دستگیر شد

یک زن بلاگر که در ایام پایانی ماه صفر با انتشار ویدئویی در فضای مجازی اقدام به توهین به مقدسات کرده بود، با دستور مقام قضایی شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار ویدیویی توهین‌آمیز در فضای مجازی از سوی یک زن بلاگر، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

با دستور مقام قضایی، متهم شناسایی و دستگیر شد.

بنابراین گزارش، برای این فرد پرونده قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

کد مطلب 6918519

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