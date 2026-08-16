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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

هشدار هواشناسی خراسان رضوی؛دمای هوا به بیش از ۴۰ درجه می رسد

هشدار هواشناسی خراسان رضوی؛دمای هوا به بیش از ۴۰ درجه می رسد

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای هوا در نقاط گرمسیر خراسان رضوی در هفته جاری به بیش از ۴۰ درجه می‌رسد و برای این وضعیت هشدار سطح زرد صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آذر رضایی پور اظهار کرد: طبق تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی تا روز پنجشنبه روند افزایش دما در استان ادامه دارد و گرما ماندگار است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی اضافه کرد: طی این مدت دمای هوا در مناطق گرمسیر به ۴۵ درجه نیز خواهد رسید.

وی ادامه داد: همچنین وزش باد شدید همراه با گرد و غبار را نیز تا پایان هفته در استان خواهیم داشت.

رضایی پور گفت: از روز پنجشنبه نیز با ورود جریانات ناپایدار احتمال وقوع بارش‌های رگباری وجود دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: در شبانه‌روز گذشته فریمان با کمینه دمای ۱۶ درجه سلسیوس خنک ترین و داورزن با دمای ۴۱ درجه گرمترین نقاط استان بودند. دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین ۲۳ و ۳۸ درجه سلسیوس متغیر بوده است.

کد مطلب 6918189

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