هشدار هواشناسی خراسان رضوی؛دمای هوا به بیش از ۴۰ درجه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، آذر رضایی پور اظهار کرد: طبق تحلیل آخرین نقشههای هواشناسی تا روز پنجشنبه روند افزایش دما در استان ادامه دارد و گرما ماندگار است.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی اضافه کرد: طی این مدت دمای هوا در مناطق گرمسیر به ۴۵ درجه نیز خواهد رسید.
وی ادامه داد: همچنین وزش باد شدید همراه با گرد و غبار را نیز تا پایان هفته در استان خواهیم داشت.
رضایی پور گفت: از روز پنجشنبه نیز با ورود جریانات ناپایدار احتمال وقوع بارشهای رگباری وجود دارد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: در شبانهروز گذشته فریمان با کمینه دمای ۱۶ درجه سلسیوس خنک ترین و داورزن با دمای ۴۱ درجه گرمترین نقاط استان بودند. دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین ۲۳ و ۳۸ درجه سلسیوس متغیر بوده است.
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