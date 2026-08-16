به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس در نخستین هفته از بیست‌وششمین دوره لیگ برتر موفق شد در قزوین با نتیجه ۲ بر صفر از سد شمس‌آذر عبور کند، اما بررسی عملکرد بازیکنان این تیم نشان می‌دهد کادر فنی سرخپوشان از نمایش نفراتی که در نیمه دوم وارد زمین شدند، چندان رضایت ندارد.

مربیان پرسپولیس در شرایطی اقدام به تغییر ترکیب تیم کردند که شمس‌آذر در بخش‌هایی از نیمه دوم فشار بیشتری روی دروازه سرخپوشان ایجاد کرده بود و انتظار می‌رفت بازیکنان تازه‌وارد بتوانند با حفظ توپ و کنترل جریان مسابقه، فشار حریف را کاهش دهند. با این حال، بیشتر تعویضی‌ها نتوانستند انتظارات کادر فنی را برآورده کنند.

پوریا لطیفی‌فر، مهدی تیکدری و پوریا شهرآبادی در دقیقه ۶۳ وارد زمین شدند، حسین ابرقویی در دقیقه ۷۴ به ترکیب اضافه شد و امیرحسین محمودی نیز در دقیقه ۸۷ فرصت حضور در میدان را پیدا کرد.

در این میان، پوریا شهرآبادی تنها بازیکن تعویضی بود که توانست نمره قبولی از کادر فنی دریافت کند. مهاجم جوان پرسپولیس در دقایق حضورش با تحرک مناسب در خط حمله، دوندگی و به‌خصوص توانایی حفظ توپ در زمین حریف، کمک کرد تا فشار شمس‌آذر در دقایق پایانی کاهش پیدا کند.

در مقابل سایر بازیکنان تعویضی نتوانستند اثرگذاری قابل توجهی در جریان بازی داشته باشند؛ موضوعی که قرار است در نخستین جلسات فنی پرسپولیس پس از بازی مورد بررسی قرار گیرد.

تارتار در شرایطی تیمش را برای ادامه لیگ آماده می‌کند که با توجه به فشردگی مسابقات، انتظار دارد بازیکنان نیمکت نیز در هر زمان که وارد زمین می‌شوند، بتوانند سطح کیفی تیم را حفظ کنند؛ مسئله‌ای که عملکرد تعویضی‌های پرسپولیس مقابل شمس‌آذر نشان داد هنوز به هماهنگی و زمان بیشتری نیاز دارد.