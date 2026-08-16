https://mehrnews.com/x3cPys ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ کد مطلب 6918576 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و نهمین شب همدلی و مقاومت یاسوج- تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و نهمین شب همدلی و مقاومت برگزار شد. دریافت 173 MB کد مطلب 6918576 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود میدانداری مردم دیار گروس در اجتماع شبانه اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد حماسه صد و شصت و نهم لنگرودیها به یاد آزادگان وطن رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود برچسبها تجمع مردمی یاسوج جنگ رمضان
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