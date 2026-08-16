امین منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی پرگل استقلال برابر مس شهر بابک گفت: استقلال شروع خوبی در هفته اول لیگ برتر داشت و توانست گام اول را محکم بردارد. آبی پوشان برد خیلی خوبی داشتند ولی امیدوارم این پیروزی باعث غرور و فریب بازیکنان نشود که فکر کنند بقیه بازی‌ها را هم به راحتی پیروز خواهند شد.

جوانان پاسخ اعتماد سرمربی را دادند

مهاجم سابق فوتبال ایران ادامه داد: بازیکنان جوان استقلال جواب اعتماد سهراب بختیاری زاده را دادند و گل های زیبایی به ثمر رساندند . قلی زاده جوان عملکرد خوبی داشت و شادی گل او را دوست داشتم و در مجموع استقلال شروع خوبی داشت و این برد می‌تواند از لحاظ روحی و روانی به استقلال برای هفته های بعد کمک کند .



استقلال جای سیاه بازی نیست



وی با انتقاد از عملکرد بعضی بازیکنان گفت: استقلال تیمی است که میلیون ها هوادار دارد و قرار نیست بازیکنی بخاطر پول هواداران را اذیت کند. استقلال جای سیاه بازی نیست که بخواهی با فریب هواداران خود را استقلالی نشان داده تا مجموع تیم را زیر سوال ببرید. پیراهن استقلال با ارزش است و نباید بر تن هرکسی برود. داشتن چند بازیکن آینده دار بهتر است از حضور یک بازیکن پر ادعا. بطور حتم بازیکنان جوان آینده استقلال را خواهند ساخت و می‌توانند چندین سال به استقلال کمک کنند تا نیازی به بازیکنان سیاه باز نداشته باشیم.

جوانان به تجربه بزرگترها نیاز دارند



کارشناس فوتبال در خصوص حضور استقلال در سه جام و سختی های مسابقات گفت: استقلال باید در لیگ برتر، لیگ نخبگان و جام حذفی به میدان برود بنابراین لازم است که تیم را تقویت کند چون بازی های مشکلی پیش رو دارد. البته با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال سرمربی باید از داشته هایش استفاده کند. با تجربه ها باید به جوانان کمک کنند تا شاهد یک تیم موفق باشیم. کادر فنی هم باید بازیکنان جوان را از لحاظ روحی و روانی برای هر بازی آماده کنند تا این جوانان بتوانند بدون استرس و فشار بازی همیشگی خود را مقابل همه حریفان انجام بدهند.



برد نساجی دور از دسترس نیست



منوچهری در مورد دیدار هفته دوم استقلال برابر نساجی که در قائمشهر برگزار خواهد شد گفت: آبی پوشان دیدار سختی مقابل نساجی خواهند داشت و کادر فنی باید تمرینات را بر اساس این دیدار برگزار کند. نساجی هفته اول را با باخت به پایان رساند و حالا می‌خواهد در مقابل هواداران خود برنده از زمین خارج شود. استقلال باید آنالیز خوبی از حریف داشته باشد تا از نقاط ضعف نساجی استفاده کند. استقلال یک تیم جوان و با انگیزه است که می‌تواند برای هر تیمی دردسر ساز شود. برد آبی‌پوشان برابر نساجی دور از دسترس نیست بشرط آنکه تمام نکات فنی گفته شده از سوی کادر فنی را در زمین پیاده کنند.

تماشاگران به جوانان انگیزه دادند



وی در پایان با ابراز خوشحالی از حضور هواداران فوتبال در ورزشگاه‌ها گفت: مدتها بود فقط سکوت در استادیوم‌ها را شاهد بودیم ولی آمدن هواداران شور و حال خاصی به ورزشگاه‌ها داده و جذابیت دوباره به فوتبال برگشته است. هواداران استقلال از بازیکنان جوان استقلال مقابل مس شهر بابک حمایت کردند و امیدوارم این حمایت در بازی‌های آینده ادامه داشته باشد تا استقلال نتایج بهتری را برابر حریفان کسب کند.