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۱۱ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۳

فرمانده منطقه پدافندهوایی شمال غرب کشور:

پدافندهوایی در تقویت قدرت دفاعی کشور نقش موثری داشته است

پدافندهوایی در تقویت قدرت دفاعی کشور نقش موثری داشته است

تبریز-فرمانده منطقه پدافندهوایی شمال غرب گفت: پدافندهوایی به عنوان یک نیروی نوین و به روز در تقویت قدرت دفاعی کشور نقش موثری داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرسرتیپ دوم عباس عظیمی صبح سه شنبه در دیدار با فرمانده پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز اظهار کرد: وحدت رویه و هم افزایی یگان‌های ارتش در تقویت و بالندگی امروز نیروهای مسلح نقش غیرقابل انکاری داشته است.

وی با بیان اینکه پدافند هوایی به عنوان یک نیروی نوین، به روز و قابل اتکا در تقویت قدرت دفاعی کشور و مقابله با دشمنان نقش مؤثر و مفیدی داشته است، افزود: امنیت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی مرهون مجاهدت و تلاش‌های شبانه روزی کارکنان نیروهای مسلح است.

امیرسرتیپ دوم خلبان رضا یوسفی فرمانده پایگاه هوایی شهید فکوری نیز در این دیدار با تبریک هفته وحدت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال جنگ تحمیلی گفت: یکی از بارزترین شاخص‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران تعهد به آرمان‌های والای انقلاب و شهداست.

وی با بیان اینکه نیروی پدافند هوایی ارتش به مثابه یک نیروی جوان و باانگیزه در ساختار نیروهای مسلح توانسته است افتخارات مهمی را در تاریخ این مرزوبوم به ثبت برساند، خاطرنشان کرد: توسعه و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح و قدرت دفاعی و بازدارندگی کشور در سایه وفاق و همدلی نیروهای مسلح به جد پیش می‌رود و آماده جانفشانی و پاسخ کوبنده به هرگونه توطئه‌های احتمالی دشمنان هستیم.

کد مطلب 5901657

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