خدمت به سیدالشهدا(ع) بالاترین جایگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر پنجشنبه در آئین تجلیل از خادمان اربعین حسینی (ع) از خدمت به امام حسین (ع) به عنوان بالاترین ریاست یاد کرد.

وی افزود: هر کس به سیدالشهدا (ع) خدمت کند بالاترین ریاست را دارا است زیرا خدمت به سیدالشهدا (ع) خدمت به اسلام و دین است.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: هیچ پیامبر و امامی اربعین ندارد و این مخصوص سیدالشهدا (ع) است، دستگاه امام حسین علیه السلام پر رونق ترین دستگاه است زیرا اسلام را حضرت رسول (ص) آورد بقای اسلام با سیدالشهدا (ع) صورت گرفت.

علما بیان کرد: همچنان که انقلاب اسلامی با تاسوعا و عاشورا شکل گرفت و به برکت خون مطهر ۷۲ تن شهدای کربلا است که اسلام تاکنون پرقدرت و پابرجا مانده است، لذا همین باعث شده که اسلام زنده است و در جهان معرفی می‌شود.

وی در خصوص سابقه خوب کرمانشاهیان در خدمت به زائران اربعین، عنوان کرد: از دیرباز کرمانشاه تکریم و تجلیل از زائران سیدالشهدا (ع) می کرده و این سنت بزرگ معنوی سالیان سال در عملکرد گذشتگان ما باقی بوده است.

امام جمعه کرمانشاه در خصوص اهمیت خدمت به اسلام، تأکید کرد: اسلام را باید نگه داشت زیرا گذشتگان ما اسلام را با همه وجود نگه داشتند و برای ما به یادگار گذاشتند.

علما یادآور شد: در برنامه‌های امام حسین علیه السلام خستگی معنی ندارد زیرا از حضرت زینب (س) و امام سجاد علیه السلام خسته‌تر نبود.

وی افزود: باید موکب ها مردمی باشند و هیچ وابستگی به دولت نداشته باشد و فرزندان خود را برای خادمی امام حسین علیه السلام آماده و تربیت کنیم.