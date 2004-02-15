ممكن است عليرضا حيدري كشتي نگيرد

به گزارش خبرنگار "مهر" ، كشيدگي عضله همسترينگ پاي ملي پوش وزن 96 كيلوگرم كشتي ازاد ايران باعث شده تا كادر فني تيم ملي كشتي ايران به فكر درمان قهرمان كشتي جهان باشند.

حضوردارنده مدال هاي طلا ، نقره و برنز كشتي آزاد جهان در جام تختي ممكن است باعث تشديد مصدوميت كهنه حيدري شود و به همين علت و در صورتي كه پزشكان حضور حيدري در جام تختي را براي وي مضر بدانند ممكن است حيدري غايب بزرگ بيست و چهارمين دوره مسابقات كشتي جام جهاني پهلوان تختي باشد. جام تختي در روزهاي 29 بهمن تا اول اسفند ماه جاري در سالن 12هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار مي شود و تاكنون 18 كشور براي حضور دراين رقابت ها اعلام آمادگي كرده اند.

گفتني است : حيدري در تمرينات تيم ملي شركت دارد اما كادر فني تيم ملي براي اطمينان بيشتر قصد دارند نظر پزشكان را در مورد وضعيت مصدوميت حيدري مورد بررسي قرار دهند.