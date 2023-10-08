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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۸:۴۰

بیش از ۲.۵ میلیون نفر عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان هستند

بیش از ۲.۵ میلیون نفر عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان هستند

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور گفت: از جمعیت ۹میلیون نفری جامعه روستاییان و کشاورزان و عشایر کشور ۲.۵ میلیون نفر به عضویت صندوق بیمه اجتماعی عشایر درآمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر بیت اله برقراری مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور در گفتگو با رادیو اقتصاد ضمن تبریک روز ملی روستا و عشایر اظهار داشت: از زمان استقرار دولت سیزدهم ۶۰۰ هزار نفر به عضویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و کشاورزان و عشایر درآمدند و۹۰ درصد اعضا نیز به تمدید بیمه نامه خود اقدام کردند.

برقراری افزود: دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از واجدین شرایط بیمه اجتماعی به عضویت صندوق درآمدند و انتظار می‌رود با اطلاع رسانی‌هایی که از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور، نماز جمعه‌ها و سفرهای راستانی می‌شود مشارکت مردم برای عضویت از خدمت رسانی این صندوق بیشتر شود.

وی این بیمه را اختیاری دانست و ادامه داد: دولت در بودجه امسال ۱۶۵ درصد بودجه این صندوق را افزایش داده است که نشانه عزم دولت برای توسعه خدمت رسانی به روستاییان، کشاورزان و عشایر کشور بوده است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر تصریح کرد: کسانی که عضو صندوق بیمه اجتماعی می‌شوند مستمری بازنشستگی و اگر در حین کار مشکلی برایشان اتفاق بیفتد از مستمری از کارافتادگی و در صورت فوت، خانواده از حقوق بازماندگی این صندوق استفاده خواهند کرد.

وی شرایط عضویت در صندوق بیمه اجتماعی را ۱۸ تا ۵۰ سال عنوان کرد و گفت: اعضا در این صندوق در ۸ سطح تعیین شده از حداقل ماهیانه ۵۰ تا حداکثر ۲۵۰ هزار تومان پرداخت عضویت خواهند داشت تا به تناسب درامد خود از خدمات این صندوق بهره ببرند.

کد مطلب 5905540
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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