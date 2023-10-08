بیش از ۲.۵ میلیون نفر عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر بیت اله برقراری مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور در گفتگو با رادیو اقتصاد ضمن تبریک روز ملی روستا و عشایر اظهار داشت: از زمان استقرار دولت سیزدهم ۶۰۰ هزار نفر به عضویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و کشاورزان و عشایر درآمدند و۹۰ درصد اعضا نیز به تمدید بیمه نامه خود اقدام کردند.

برقراری افزود: دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از واجدین شرایط بیمه اجتماعی به عضویت صندوق درآمدند و انتظار می‌رود با اطلاع رسانی‌هایی که از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور، نماز جمعه‌ها و سفرهای راستانی می‌شود مشارکت مردم برای عضویت از خدمت رسانی این صندوق بیشتر شود.

وی این بیمه را اختیاری دانست و ادامه داد: دولت در بودجه امسال ۱۶۵ درصد بودجه این صندوق را افزایش داده است که نشانه عزم دولت برای توسعه خدمت رسانی به روستاییان، کشاورزان و عشایر کشور بوده است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر تصریح کرد: کسانی که عضو صندوق بیمه اجتماعی می‌شوند مستمری بازنشستگی و اگر در حین کار مشکلی برایشان اتفاق بیفتد از مستمری از کارافتادگی و در صورت فوت، خانواده از حقوق بازماندگی این صندوق استفاده خواهند کرد.

وی شرایط عضویت در صندوق بیمه اجتماعی را ۱۸ تا ۵۰ سال عنوان کرد و گفت: اعضا در این صندوق در ۸ سطح تعیین شده از حداقل ماهیانه ۵۰ تا حداکثر ۲۵۰ هزار تومان پرداخت عضویت خواهند داشت تا به تناسب درامد خود از خدمات این صندوق بهره ببرند.