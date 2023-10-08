به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، تفاهم نامه «راه اندازی و توسعه مرکز نوآوری مشترک» دانشگاه علوم پزشکی تهران و همراه اول روز شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲ با حضور مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول، حسین قناعتی رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیران ارشد هر دو مجموعه در برج همراه اول برگزار شد.

رویکرد این تفاهم نامه، توسعه خدمات حوزه سلامت دیجیتال، هوش مصنوعی و فناوری های نوین در آموزش پزشکی با تکیه بر توان و فعالیت های دانش بنیان است.

سرویس‌های دیجیتال متعددی را در همکاری با بخش‌های مختلف توسعه داده‌ایم

اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول در این مراسم با اشاره به جایگاه اپراتور اول تلفن همراه در کشور و فعالیت روزانه ۷۰ میلیون کاربر روی شبکه آن، اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ میلیون سیمکارت واگذار شده در کشور داریم و با تکیه بر این ظرفیت، سرویس های بومی و سکوهای دیجیتال متعددی را توسعه داده ایم.

وی خاطر نشان کرد: سرویس های بومی متعددی را نیز در همکاری با بخش های مختلف توسعه داده ایم که به عنوان مثال پلتفرم «شاد» یکی از آنهاست که همزمان با شیوع کرونا به سرعت توسعه یافت.

اخوان بهابادی افزود: صفر تا صد توسعه و راه اندازی شبکه شاد در همراه اول انجام شد که در نهایت اجازه یک روز وقفه در روند نظام آموزشی کشور را نداد و اکنون که سیستم آموزشی به حالت عادی بازگشته و مدارس حضوری است نیز بیش از ۸ میلیون دانش آموز در حال استفاده از این شبکه هستند.

اجرای تفاهم نامه منجر به خلق پلتفرمی برای تمامی مراکز دانشگاهی می‌شود

دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز با اشاره به صرفه جویی گسترده ای که اجرایی شدن این تفاهم نامه می تواند به دنبال داشته باشد، اظهار کرد: با توجه به اینکه نگاه ما معطوف به گسترش سلامت است، اجرای این تفاهم نامه می تواند منجر به توسعه پلتفرمی شود که مورد استفاده سایر مراکز دانشگاهی نیز قرار گیرد و حتی رغبت مشتریان بین المللی را نیز برانگیزد.

وی با تأکید بر اینکه کشورهای همسایه نظیر عربستان درآمد حدود ۲۰ میلیارد دلاری از محل توریسم سلامت دارند، گفت: می توانیم رقابت جدی با آنها در این حوزه و البته با تکیه بر ظرفیت های دیجیتال کشور داشته باشیم زیرا به عنوان مثال یکی از دلایل اقبال گردشگران سلامت به درمان در تهران، کیفیت بالا و قیمت مناسب خدمات است چرا که یک پیوند مغز استخوان در بیمارستان های دولتی تهران حدود ۱۰ هزار دلار برای بیماران خارجی هزینه دارد که این عمل در خارج از کشور همانند ترکیه و هند کمتر از ۵۰ هزار دلار نیست.

قناعتی افزود: بنابراین در مسیر پیش رو نیازمند کمک همراه اول در حوزه های سخت افزاری، نرم افزاری، فکری و مهندسی هستیم.

گفتنی است در راستای این همکاری مشترک قرار است طرح کلان زیست بوم توسعه سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی در نظام سلامت و فناوری های نوین آموزش پزشکی جهت استفاده در مراکز پزشکی، درمانی و بیمارستانی ارائه شود.

همراه اول در این مسیر با استفاده از پتانسیل های بالفعل خود اقدام به راه اندازی و توسعه زیرساخت مرکز نوآوری با هدف ایجاد، توسعه و زمینه سازی شکل گیری فعالیت گروه های علمی تخصصی در موضوعات بین رشته ای حوزه سلامت و فناوری اطلاعات می کند.

ایجاد زمینه ارتباط، معرفی و هماهنگی های لازم برای همکاری مراکز پزشکی، درمانی و سایر نهادهای مرتبط به منظور پیشبرد اهداف این تفاهم نامه نیز بخشی از تعهدات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران است.