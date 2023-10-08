کشتی کانتینر بر یخچالی وارد بازار صادرات شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی، مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر اظهار کرد: کشتی یاد شده آماده است محصولات باغی و مرکبات را از بنادر شمالی کشور مانند بندر امیرآباد و انزلی به بنادر کشورهای روسیه از جمله ماخاچ کالا و آستاراخان حمل کند.
وی با تاکید بر اینکه کشتیرانی دریای خزر برای کمک به صادرکنندگان محصولات باغی و مرکبات اقدام به تجهیز این شناور به صورت کامل برای حمل کانتینرهای یخچالی کرده است، افزود: کشتیرانی دریای خزر آمادگی دارد تا در صورت استقبال صادرکنندگان کشتیهای بیشتری را به طور کامل برای حمل محصولات باغی و مرکبات برای حمل کانتینرهای یخچالی مجهز کند.
مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر تصریح کرد: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر مالکیت تعداد قابل توجهی از کانتینرهای یخچالی را در اختیار دارد که در صورت نیاز بازار و درخواست مشتری، کشتیرانی دریای خزر میتواند از این کانتینرها استفاده کند.
وی با اشاره به آسیب پذیر بودن محصولات باغی و مرکبات در زنجیره حمل بر لزوم ورود به کلیه حلقههای زنجیره حمل و استفاده از ظرفیت شرکتهای لجستیکی برای حمل مناسب محصولات باغی و مرکبات و نظارت، کنترل و پایش مستمر و لحظه به لحظه تأکید و خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی شناورهای ناوگان کشتیرانی دریای خزر بخشی از ظرفیت حمل خود را به حمل کانتینر یخچالی اختصاص دادهاند.
مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر افزود: زنجیره حمل محصولات باغی و مرکبات از داخل مجتمعهای سورتینگ، بسته بندی و فرآوری آغاز و تا بارگیری در کانتینر یخچالی، ورود به بنادر شمالی، نگهداری کانتینر یخچالی در بنادر مبدأ، آماده سازی اسناد و مدارک برای بارگیری و تخلیه کشتی در بنادر مبدا و مقصد، پهلو دهی کشتیها و بارگیری و تخلیه کانتینر یخچالی بر روی کشتی بدون نوبت و با اولویت و فوریت در بنادر مبدأ و مقصد، حمل دریایی، کنترل دمای مناسب کانتینر یخچالی بر روی کشتی و همچنین پس از تخلیه در بندر مقصد، مجهز بودن بنادر مقصد به تجهیزات نگهداری کانتینرهای یخچالی، تونل سرد جهت کراس استافینگ مرکبات به تریلیهای یخچالی، اخذ مجوزهای قانونی جهت ورود مرکبات به کشور مقصد و در نهایت حمل مرکبات و سایر محصولات کشاورزی صادراتی به سمت بازار هدف ادامه مییابد.
وی اضافه کرد: مدیریت در زنجیره حمل کانتینرهای یخچالی مرکبات بسیار حساس و تخصصی بوده که از محل بستهبندی در ایران تا بازارهای هدف در روسیه میبایست توسط تیمهای تخصصی و افراد حرفهای به صورت کاملاً منجسم، هماهنگ و با کنترل لحظهای انجام شود زیرا اگر لحظهای در این زنجیره غفلت شود صادرات این محصولات با موفقیت انجام نخواهد شد.
مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۸۵ درصد ظرفیت صادراتی کشتیرانی دریای خزر به استان مازندران اختصاص دارد، گفت: کشتیرانی دریای خزر همواره در حمل کالای صادراتی پیشرو بوده است این کشتیرانی تنها ناوگان در منطقه است که تراز حمل دریایی آن مثبت است زیرا اولویت خود را به حمل کالاهای صادراتی اختصاص داده است.
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