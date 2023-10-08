سامانه گنبد آهنین در نزدیکی مرز لبنان فعال شد/ بیانیه ارتش لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سامانه گنبد آهنین در شمال اراضی اشغالی و در نزدیکی مرز لبنان فعال شد و چندین موشک را پرتاب کرد.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که این سامانه ضد موشکی در نزدیکی «کریات شمونه» و مرز میان اراضی اشغالی و لبنان موشک‌هایی را پرتاب کرده است.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پرتاب موشک‌ از سامانه پاتریوت که در مرز لبنان رخ داده بود به دلیل تشخیص اشتباه انجام شده است.

این در حالی است که پیشتر شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از رهگیری یک پهپاد لبنانی در شمال اراضی اشغالی توسط سامانه پاتریوت خبر داده بود.

از سوی دیگر منابع عبری گزارش دادند که کابینه رژیم صهیونیستی فردا و پس فردا تمامی مدارس اراضی اشغالی را تعطیل کرده است.

منابع لبنانی اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی یک گلوله توپ ۱۵۵ میلی‌متری را از سکوی موشک «الزاعوره» به سوی منطقه «الخریبه» حمله کرده است.

تنش‌ها در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی میان حزب الله و دشمن صهیونیستی بالا گرفته است. در همین راستا ارتش لبنان بیانیه‌ای را درباره بمباران مناطقی در جنوب لبنان از سوی رژیم صهیونیستی صادر کرد.

بر این اساس ارتش لبنان بیان کرد: پس از بمباران و پرتاب موشک از مناطق جنوبی کشور به سوی مواضع دشمن اسرائیلی در اراضی اشغالی لبنان، یگان‌های نظامی دشمن از طریق توپخانه و تانک مناطق شبعا، حلتا، کفرشوبا و الهباریه را هدف قرار دادند. بمباران دشمن به زخمی‌شدن برخی شهروندان انجامید که برای درمان به یکی از بیمارستان‌ها منتقل شدند.

از روز گذشته ارتش لبنان حضور خود در مرز با اراضی اشغالی را افزایش داده و به گشت‌زنی اقدام نموده است. همچنین ارتش لبنان با هماهنگی نیروهای یونیفل اوضاع را از نزدیک زیر نظر دارد.

پیشتر ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که حملات راکتی از سمت لبنان به شمال فلسطین اشغالی ازسرگرفته شده است.

شبکه الجزیره نیز اعلام کرده بود که یک تانک صهیونیستی ۳ گلوله خمپاره به سمت مزرعه‌ای در مجاورت مزارع اشغالی شبعا در واکنش به حملات حزب الله شلیک کرده است.

در همین حال نیز ارتش صهیونیستی از حمله خمپاره‌ای مجدد از داخل لبنان به سمت اراضی اشغالی خبر داده بود.