تحرکات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از بیم رخنه رزمندگان حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یوآو گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دستور آماده سازی برای تخلیه شهرک های نزدیک مرز لبنان را صادر کرد.

منابع عبری اعلام کردند که گالانت از بیم تشدید اوضاع امنیتی و ورود رزمندگان حزب الله به شهرک های صهیونیست نشین شمال فلسطین اشغالی دستوری در زمینه تخلیه این شهرک ها داده است.

همزمان برخی منابع از ارسال تجهیزات و مهمات به شهرک های صهیونیست نشین در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

این در حالی است که ظهر امروز انفجار بزرگی در شهرک کریات شمونه در شمال فلسطین اشغالی رخ داد و از رهگیری یک شی در آسمان خبر داده شد.

رسانه های رژیم صهیونیستی از فعال شدن سامانه پاتریوت و شلیک موشک از آن در صفد در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

تنش‌ها در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی میان حزب الله و دشمن صهیونیستی بالا گرفته است. در همین راستا ارتش لبنان بیانیه‌ای را درباره بمباران مناطقی در جنوب لبنان از سوی رژیم صهیونیستی صادر کرد.

بر این اساس ارتش لبنان بیان کرد: پس از بمباران و پرتاب موشک از مناطق جنوبی کشور به سوی مواضع دشمن اسرائیلی در اراضی اشغالی لبنان، یگان‌های نظامی دشمن از طریق توپخانه و تانک مناطق شبعا، حلتا، کفرشوبا و الهباریه را هدف قرار دادند. بمباران دشمن به زخمی‌شدن برخی شهروندان انجامید که برای درمان به یکی از بیمارستان‌ها منتقل شدند.

از روز گذشته ارتش لبنان حضور خود در مرز با اراضی اشغالی را افزایش داده و به گشت‌زنی اقدام نموده است. همچنین ارتش لبنان با هماهنگی نیروهای یونیفل اوضاع را از نزدیک زیر نظر دارد.

پیشتر ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که حملات راکتی از سمت لبنان به شمال فلسطین اشغالی ازسرگرفته شده است.

شبکه الجزیره نیز اعلام کرده بود که یک تانک صهیونیستی ۳ گلوله خمپاره به سمت مزرعه‌ای در مجاورت مزارع اشغالی شبعا در واکنش به حملات حزب الله شلیک کرده است.

در همین حال نیز ارتش صهیونیستی از حمله خمپاره‌ای مجدد از داخل لبنان به سمت اراضی اشغالی خبر داده بود.