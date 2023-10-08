هلاکت ۴۴ نظامی و افسر صهیونیست از آغاز عملیات طوفان الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی از هلاکت شمار زیادی از نظامیان ارشد این رژیم در جریان عملیات طوفان الاقصی خبر داد.

کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از ارتش این رژیم اعلام کرد که ۴۴ نظامی و افسر اسرائیلی در جریان عملیات طوفان الاقصی کشته شده اند.

از سوی دیگر شبکه المیادین به نقل از شبکه سی ان ان هم کشته شدن ۴۴ نظامی اسرائیلی و ۳۰ مسئول امنیتی رژیم صهیونیستی را اعلام کرد.

این در حالی است که دقایقی قبل، منابع عبری از درگیری میان ارتش رژیم صهیونیستی و مبارزان فلسطینی در شهرک‌های ماگن، کفار عزة و کیسوویم خبر دادند. همزمان منابع عبری از افزایش شمار کشته شدگان اسرائیلی به ۶۰۰ نفر خبر دادند.

وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شمار کشته شدگان به ۶۰۰ و زخمی شدگان به ۲۰۰۰ نفر رسیده است.

منابع بیمارستانی رژیم صهیونیستی هم اعلام کردند که بیش از ۲۰۰۰ زخمی به بیمارستانها از آغاز درگیری منتقل شده اند.

این منابع بیان کردند که از زمان شروع درگیری ۲۰۴۸ نفر زخمی شده اند که بیست نفر آنها وضع بسیار وخیم و ۳۳۰ نفر هم وضع خطرناک و وخیم دارند.