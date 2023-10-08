بلینکن: در حال بررسی درخواست کمک نظامی اسراییل هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی رویترز، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا امروز یکشنبه در تداوم حمایت از جنایت های اشغالگران قدس و در بحبوحه عملیات غرورآفرین «طوفان الاقصی» اعلام کرد: اسرائیل درخواست کمک نظامی بیشتری از آمریکا کرده است. این درخواست در حال بررسی است و امروز در مورد آنها بیانیه ای صادر خواهیم کرد. ما بر اطمینان از نیازهای اسراییل تمرکز می کنیم.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه با «تروریستی» توصیف کردن اقدامات دفاعی فلسطینیان در غزه پس از بیش از ۱۶ سال محاصره ظالمانه از سوی صهیونیست ها گفت: نبردهای سختی در شهرک‌ های اسرائیلی اطراف غزه در جریان است و خبرهایی درباره کشته‌ شدن شهروندان آمریکایی در این درگیری‌ ها دریافت کردیم. این بدترین حمله به اسرائیل از سال ۱۹۷۳ است.

به گزارش الجزیره، «آنتونی بلینکن» اضافه کرد: ما با اسرائیلی‌ ها و فلسطینی‌ ها در تماس هستیم تا از اقدامات خصمانه اجتناب شود. ما هر کاری که در توان داریم انجام می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که جبهه دیگری در این درگیری ظاهر نشود، از جمله با حزب الله لبنان.

عملیات بزرگ و غافلگیرانه «طوفان الاقصی» مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی از دیروز شنبه آغاز شده و بنابر گفته بسیاری از کارشناسان منطقه و اذعان رسانه‌های صهیونیستی این عملیات شکست اطلاعاتی و امنیتی بزرگی برای این رژیم است؛ رژیم صهیونیستی هم در پاسخ مناطق مختلف غزه را بمباران کرده و امروز یکشنبه نیز حزب‌الله لبنان مواضع نیروهای رژیم را هدف قرار داد و مسئولیت آن را نیز به عهده گرفت.