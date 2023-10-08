به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه تلویزیونی «سی ان ان» از رایزنی امروز یکشنبه جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبر داد.

خبرگزاری اسپوتنیک هم گزارش داد که کاخ سفید درباره این رایزنی تلفنی گفته است که رئیس جمهور آمریکا دستور حمایت بیشتر از صهیونیست‌ها را صادر کرد.

این در حالیست که دیروز هم بایدن با نتانیاهو به صورت تلفنی رایزنی کرده بود.

«جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا دیروز شنبه و به دنبال اجرای غرورآفرین عملیات مقاومت فلسطین با نام «طوفان الاقصی» در جریان تماس تلفنی به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اشغالگران قدس اطمینان داد که واشنگتن از رژیم اسرائیل حمایت خواهد کرد.

به گزارش فلسطین الیوم، در جریان این رایزنی تلفنی دولت آمریکا به صهیونیست‌ها برای تجاوز به نوار غزه چراغ سبز نشان داد.

بر اساس ادعای دفتر نتانیاهو، «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با نخست وزیر این رژیم مدعی شده بود که واشنگتن «کنار اسرائیل می ایستد»! نخست وزیر صهیونیست‌ها هم از حمایت بی قید و شرط رئیس جمهور آمریکا تشکر کرده بود.

در همین ارتباط، پیشتر هم «آدرین واتسون» (Adrienne Watson) سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای گفته بود که واشنگتن این حمله را محکوم می‌کند!

از سوی دیگر، «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا با «زاچی هانگبی» مشاور امنیت اشغالگران قدس گفتگو کرد.