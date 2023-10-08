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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۵۴

در جریان عملیات «طوفان الاقصی» روی داد؛

اسارت صهیونیست‌های انگلیسی و آلمانی توسط حماس

اسارت صهیونیست‌های انگلیسی و آلمانی توسط حماس

آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و مکزیک اعلام کردند که صهیونیست‌هایی از اتباع آن‌ها در اسارت حماس هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، وزارت خارجه فرانسه امروز یکشنبه اعلام کرد که یک تبعه این کشور در جریان عملیات غرورآفرین «طوفان الاقصی» در اراضی اشغالی کشته شده است.

خبرگزاری اسپوتنیک هم با انتشار خبری به نقل از وزارت خارجه آلمان اعلام کرد در میان افرادی که از سوی نیروهای مقاومت فلسطین (حماس) به اسارت درآمده اند، آلمانی ها هم حضور دارند.

از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که وزیر امور خارجه مکزیک گفته است به نظر می رسد ۲ شهروندِ (صهیونیست) این کشور به اسارت حماس درآمده اند.

به گزارش رویترز، یک مرد متولد لندن که در ارتش صهیونیست های اشغالگر کار می کرد، دیروز شنبه در مرز غزه کشته شد و یک مرد انگلیسی دیگر نیز مفقود شده است.

از سوی دیگر، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا پیشتر گفته بود: نبردهای سختی در شهرک‌ های اسرائیلی اطراف غزه در جریان است و خبرهایی درباره کشته‌ شدن شهروندان آمریکایی در این درگیری‌ ها دریافت کردیم. این بدترین حمله به اسرائیل از سال ۱۹۷۳ است.

العربیه هم خبر داد که آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و مکزیک مدعی حضور اتباع خود در اسارت حماس هستند.

کد مطلب 5906306

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    نظرات

    • یک مسلمان IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
      1 1
      پاسخ
      هستندکه هستند،دشمن دشمن است ،هرکس که به صهیونیستها کمک میکندموردهدف مقاومت است وبایدنابودشود.

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