به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، نیروی هوایی روسیه ۵ حمله به انبارها و کمپ‌های تروریست‌ها در سوریه انجام داد.

به گفته وزارت دفاع روسیه، شب گذشته یک سرباز سوری در نتیجه حمله یک هواپیمای بدون سرنشین که توسط شبه نظامیان از اطراف روستای حلوبه پرتاب شد، کشته شد.

دریاسالار «وادیم کولیت»، معاون مرکز روسی آشتی سوریه گفت: «نیروهای هوایی روسیه پنج حمله هوایی به انبارها و کمپ‌های آموزشی تروریست‌ها در استان ادلب سوریه انجام داد.»

کولیت افزود: «در نتیجه حمله یک پهپاد توسط شبه نظامیان از حومه روستای حلوبه در استان لاذقیه به مواضع نیروهای سوری در منطقه شیخ محمد، یک سرباز سوری کشته و دو سرباز دیگر زخمی شدند.»

معاون این مرکز افزود: «همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته چندین مورد نقض پروتکل‌ها توسط ائتلاف حامی آمریکا در سوریه ثبت شده است.»

چند روز پیش در روز جمعه نیز، حملات هوایی ارتش سوریه با مشارکت یگان پهپادی روسیه، علیه مواضع «حزب اسلامی ترکستان» و هم‌پیمانان آن انجام شد. گفته شده این حمله در پاسخ به حمله تروریستی روز قبل از آن در حمص در دشت الغاب، شمال غرب حماه و حومه غربی ادلب صورت گرفت.

بر پایه این گزارش، این حملات به مناطقی در مجاور شهر القرقور در سهل الغاب، واقع در شمال غربی حماه و همچنین مواضعی در اطراف شهر جسر الشغور، در غرب ادلب متمرکز شد.

نیروهای مسلح سوریه طی روز گذشته در واکنش به جنایت تروریست‌ها در هدف قرار دادن دانش‌آموختگان دانشکده نظامی در حمص، حملات توپخانه‌ای و موشکی‌اش را آغاز کرده که عمدتاً مقرهای حزب ترکستان و گردان المهاجرین در اریحا، جسر الشغورِ ادلب، بنیش و سرمین را هدف قرار دادند.

خبرنگار المیادین در گزارش خود تاکید کرده است که طبق گزارش‌های میدانی، حزب ترکستان و گردان المهاجرین دو گروهکی هستند که «فناوری تولید و هدایت پهپاد را در اختیار دارند.»

این گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد که برخی از پهپادهای پیشرفته «طی سه ماه گذشته به دو گروهک ارسال شده و فرانسه مجری انتقال این تجهیزات به تروریست‌ها بوده است.»

بر اساس گزارش خبرنگار المیادین، اطلاعات دریافتی حاکیست که روز جمعه قبل از انجام حمله تروریستی به دانشکده نظامی حمص، یک پهپاد از مناطق تحت نفوذ حزب ترکستان به پا خواسته بود.

در همین ارتباط، تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی پس از پاسخ کوبنده ارتش سوریه به مواضع تروریست‌ها در استان ادلب، وضعیت شکننده شهر ادلب را نشان می‌دهد که حاکی از هراس در میان تروریست‌ها و فرار خانواده‌های تروریست‌ها از ظهر امروز به سمت مرز با ترکیه شروع شده است.

بعدازظهر روز پنج‌شنبه، ۵ اکتبر بود که تلویزیون رسمی سوریه از حمله پهپادی به مراسم فارغ‌التحصیلی دانش‌آموختگان دانشکده نظامی در استان حمص خبر داد و گفت که این حمله تلفاتی زیادی بر جای گذاشته است.

وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد که تعداد شهدای حمله تروریستی حمص به ۸۹ شهید از جمله ۳۱ زن و ۵ کودک افزایش یافته و تعداد مجروحان هم به ۲۷۷ نفر رسیده است.