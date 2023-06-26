به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع سوری از حملات شدید گروههای تروریستی به حومه حماه خبر دادند.
یک منبع وابسته به پلیس حماه اعلام کرد: گروههای تروریستی در ادلب با خمپاره و پهپاد به شهرک جورین و حومه آن در سهل الغاب در حومه حماه حمله کردند.
این منبع افزود: بر اثر این حملات خساراتی به بار آمده است.
این در حالی است که روز گذشته، جنگندههای روسیه مواضع تروریستهای جبهه النصره و گروه موسوم به الترکستانی در حومه شمالی لاذقیه و ادلب را هدف قرار داد.
حملات جنگندههای روسیه به مواضع گروههای تروریستی در حومه شهر جسر الشغور در حومه شمال غربی ادلب انجام شد. همچنین مواضع هیئت تحریر الشام (همان جبهه النصره) در حومه شهر اریحا در جنوب ادلب نیز هدف قرار گرفت.
در ورودی شهر ادلب در شمال غرب سوریه نیز یک مرکز وابسته به هیئت تحریر الشام هدف حمله هوایی روسیه قرار گرفت.
همزمان هئیت تحریر الشام از تروریستهای خود خواست که مواضع خود را از بیم حملات هوایی روسیه و سوریه تخلیه کنند. منابع محلی اعلام کردند که همه ایست بازرسیهای هیئت تحریر الشام در حومه شهر ادلب از بیم حملات خالی شده است.
این در حالی است که آسمان ادلب شاهد پرواز گسترده جنگندههای سوریه و روسیه است. تاکنون بیش از ۳۰ حمله هوایی به مواضع تروریستهای جبهه النصره و هم پیالههای آنها انجام شده است.
این حملات جبهههای شمال غربی حومه حلب تا سهل الغاب و حومه لاذقیه را هم شامل شده است. حملات هوایی به مواضع تروریستها به انهدام مقر فرماندهی هیئت تحریر الشام و انبارهای تسلیحاتی آنها در غرب ادلب منجر شده است.
همزمان نیروهای ارتش سوریه و متحدانش در جبهههای شمالی سوریه به حال آماده باش درآمده اند و این پس از حملات متوالی تروریستهای هیئت تحریر الشام است. توپخانه ارتش سوریه هم در حال گلوله باران مواضع تروریستها در شمال غرب سوریه است.
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