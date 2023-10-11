قهوه بدون شکر در کاهش وزن موثر است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث لاین، افزایش مصرف کافئین با تغییرات وزن مرتبط است. با این حال، افزودن یک قاشق چایخوری شکر این مزیت را از بین می‌برد.

محققان می‌گویند قهوه ممکن است با تحریک کالری سوزی یا سرکوب اشتها به کاهش وزن کمک کند.

قهوه بدون شکر می‌تواند به کاهش وزن افراد کمک کند زیرا آنها کالری کمتری دریافت می‌کنند.

در این مطالعه، از همه شرکت کنندگان خواسته شد تا پرسشنامه‌هایی را در مورد مصرف غذا و نوشیدنی خود در طول سال گذشته و همچنین در چهار سال آینده پر کنند.

داده‌ها در مورد میزان قهوه نوشیدنی آنها - هم کافئین دار و هم بدون کافئین - و همچنین آنچه که آنها انتخاب کردند به قهوه شأن اضافه کنند جمع آوری شد.

محققان سپس داده‌ها را تجزیه و تحلیل کردند تا مشخص کنند چه رابطه‌ای بین مصرف قهوه و وزن افراد در طول مطالعه وجود دارد.

آنها دریافتند که مصرف یک فنجان قهوه شیرین نشده با کاهش وزن حدود ۰.۱۲ کیلوگرم مرتبط است.

از سوی دیگر، هنگامی که افراد مصرف روزانه قند خود را یک قاشق چایخوری در هر غذا یا نوشیدنی افزایش دادند، ۰.۰۹ کیلوگرم (۰.۲۰ پوند) اضافه وزن داشتند.

افزودن خامه به قهوه، هیچ تأثیری بر وزن نداشت.

آنها همچنین دریافتند که کافئین بر وزن هم تأثیر می‌گذارد. هنگامی که مصرف میزان کافئین موجود در یک فنجان قهوه به ۱۰۰ میلی گرم افزایش یافت، افزایش وزن ۰.۰۸ کیلوگرم کاهش یافت.

بر اساس یافته‌ها، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که در حالی که افزایش مصرف قهوه به کاهش وزن افراد کمک می‌کند، افزودن یک قاشق چایخوری شکر این اثر را از بین می‌برد.

*علی جواهری