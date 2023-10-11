به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مرادی پور، معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر با اشاره به هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی، گفت: طبق گزارش سازمان هواشناسی، بارش شدید و رگباری باران امروز چهارشنبه در استانهای اردبیل، آذربایجان غربی، گیلان، مازندران، گلستان، پیشبینی شده است.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات بیان کرد: فردا در استانهای گیلان، مازندران، گلستان، شرق اردبیل، شمال زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان با بارش باران و وزش باد شدید مواجه میشویم.
وی ادامه داد: به هموطنان توصیه میشود از حضور در کنار مسیلها، رودخانهها، جویبارها، کانالهای آب، تنگهها و… که به ظاهر آراماند دور شوند زیرا به طور ناگهانی و بدون هشدار ممکن است گرفتار سیلاب در این مناطق شوند.
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