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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۷:۲۸

در پی هشدار هواشناسی؛

امدادگران هلال‌احمر به حالت آماده باش در آمدند

امدادگران هلال‌احمر به حالت آماده باش در آمدند

معاون عملیات سازمان امداد ونجات جمعیت هلال‌احمر گفت: باتوجه به هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی، امدادگران هلال‌احمر امروز در ۱۰ استان کشور به حالت آماده باش درآمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مرادی پور، معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر با اشاره به هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی، گفت: طبق گزارش سازمان هواشناسی، بارش شدید و رگباری باران امروز چهارشنبه در استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی، گیلان، مازندران، گلستان، پیش‌بینی شده است.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات بیان کرد: فردا در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، شرق اردبیل، شمال زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان با بارش باران و وزش باد شدید مواجه می‌شویم.

وی ادامه داد: به هموطنان توصیه می‌شود از حضور در کنار مسیل‌ها، رودخانه‌ها، جویبارها، کانال‌های آب، تنگه‌ها و… که به ظاهر آرام‌اند دور شوند زیرا به طور ناگهانی و بدون هشدار ممکن است گرفتار سیلاب در این مناطق شوند.

کد مطلب 5908427

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