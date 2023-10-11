احکام خوبی درباره هوشمندسازی در برنامه هفتم توسعه تدوین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات ویژه توسعه هوشمندسازی از سلسله برگزاری کنفرانس‌های شبکه ملی اطلاعات با همت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تشکل‌های مرتبط و ۶۰ شرکت توانمند داخلی با شعار «برنامه هفتم توسعه، فرصتی برای توسعه هوشمندسازی» در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

علی اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم، گفت: مبحث هوشمندسازی بسیار مهم و گسترده است و این کنفرانس ظرفیت می‌تواند مقدمه و شروعی برای برگزاری رویدادهای دیگری در این زمینه باشد.

وی افزود: هوشمندسازی به اتکای تکنیک‌هایی مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا است، اما عموماً تعریف آن خودکارسازی فرایندهایی است که طیف وسیعی از فعالیت‌های ساده و پیچیده را شامل می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه احکام بسیار خوبی را پیرامون هوشمندسازی پیش بینی کرده‌ایم که پس از تصویب به اجرا خواهند رسید، البته در این خصوص مقدماتی نیز لازم است و همچنین در این برنامه تمام بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت، معدن و سایر بخش‌ها، رشد اقتصادی برای آنها مشخص شده است و برای تحقق اهداف، موضوع هوشمندسازی، بسیار اهمیت دارد.

انصاری خاطرنشان کرد: یکی از اهداف در زمینه هوشمندسازی این است که به صورت سه جانبه (دستگاه‌های متولی، وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری) چالش‌ها را شناسایی کنیم و با استفاده از هوشمندسازی آنها را مهار کنیم، زیرا هوشمندسازی یکی از راهکارها در اجرای برنامه هفتم توسعه و رشد اقتصادی است.

وی تاکید کرد: کاهش هزینه، مدیریت هزینه، تسریع در امور و … از اهداف هوشمندسازی است و بخش خصوصی و مجموعه‌های توانمند باید راهکارهای خود را اعلام کنند تا به اهداف برسیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد: اخیراً در وزارت ارتباطات ساختارها تغییر یافته است و معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصاد دیجیتال عنوان جدید آن است تا موضوعاتی را دنبال کنیم، هوشمندسازی کاری پر چالش است و کشورهای پیشرفته تا حدودی این مسیر را طی کرده‌اند و این موضوع در ایران نیازمند سرمایه گذاری و مشارکت در نوسازی و تجهیز زیرساخت‌ها است.

وی افزود: تنظیم‌گری در حوزه هوشمندسازی بسیار حائز اهمیت و در زمینه اینترنت اشیا نیز قدم‌های بزرگی برداشته نشده است.

انصاری در پایان گفت: در حوزه دانش بنیان آئین نامه خوبی در وزارت ارتباطات داریم و در این آئین نامه چند بخش در حوزه آموزش دیده می‌شود و دستگاه‌های مربوطه مکلف هستند در امر تحول دیجیتال، آموزش لازم را ببینند.

گفتنی است در ادامه این کنفرانس سید مهدی حاتمیان، مدیر کل دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر مهدی روحانی نژاد، سرپرست معاونت راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری، صدرا فانی، دبیر کارگروه اینترنت اشیا و هوشمندسازی ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و دکتر داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوا نیز به سخنرانی و ارائه پرداختند؛ لازم به ذکر است در حاشیه این کنفرانس نمایشگاهی با حضور ۶۰ شرکت توانمند داخلی با شعار «برنامه هفتم توسعه، فرصتی برای توسعه هوشمندسازی» در محوطه داخلی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت دستاورهای داخلی و ارائه ظرفیت‌های بومی برپا شد.