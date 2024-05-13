صدور ۸۷ هزار روادید زائران سرزمین وحی

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست شورای برنامه‌ریزی بعثه که امروز به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی برگزار شد معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت در ارتباط تصویری از مدینه با مسئولان حج و زیارت ضمن اعلام این مطلب افزود: ورود زائران مدینه قبل با استقبال در کشور میزبان همراه بوده و حجاج به سهولت وارد شده و پس از انجام امور گذرنامه و خروج از فرودگاه در هتل‌ها اسکان می‌یابند.

غلامرضا رضایی با اشاره به اینکه آشپزخانه‌های مرکزی برای طبخ غذای زائران در مدینه تجهیز و فعال شده‌اند، به آمادگی مدیران مجموعه‌ها برای ارائه خدمات به ضیوف الرحمان اشاره کرد و گفت: نماینده شرکت خدمات دهنده در کشور میزبان مسئولیت اخذ نوبت زیارت روضه شریف برای زائران را به‌عهده دارد که در حال انجام است.

در ادامه این نشست، رئیس سازمان حج و زیارت در ارتباط با بررسی وضعیت هتل‌ها، اعزام نخستین گروه‌های زائران در روزهای آینده با قطار از مدینه به مکه، نوبت دهی روضه شریف و پروازها به مقصد کشور میزبان تذکراتی داد و تاکید کرد که تلاش‌ها در جهت اجرای خوب عملیات حج و افزایش رضایتمندی زائران متمرکز شود.

در ادامه این جلسه، گزارش حجت الاسلام والمسلمین سید حسین رکن الدینی معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری در مورد برنامه‌ریزی های فرهنگی و محصولات فرهنگی تدارک دیده شده برای زائران و دکتر سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت در خصوص اقدامات این مرکز در حج ۱۴۰۳ ارائه شد و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تصریح کرد: حج تمتع برای برخی افراد که توانایی و استطاعت داشتند به آرزوی چند دهه‌ای در حال تبدیل شدن است لذا کسانی که مشرف می‌شوند قدردان هر لحظه این سفر معنوی باشند و خادمین نیز با تمام وجود به ضیوف الرحمان خدمت کنند تا ان‌شاءالله حج پیش رو افتخار دیگری را برای مجموعه حج و زیارت و خادمین رقم بزند.

این جلسه، با گزارش حمیدرضا محمدی معاون عتبات سازمان حج و زیارت درباره بررسی‌های انجام شده در خصوص بیمه زائران اربعین و ارائه خدمات درمانی به آنان و پیش بینی‌ها برای اربعین آینده پایان یافت و وی پیشنهادهای ارائه شده در جلسات کارشناسی را برای تعیین شرکت و هزینه بیمه بیان کرد و حجت الاسلام والمسلمین نواب از رئیس سازمان حج و زیارت درخواست کرد تا این موضوع سریع‌تر کارشناسی و تصمیم‌گیری شود.

در نشست شورای برنامه‌ریزی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت اعلام شد که بیش از ۸۷ هزار روادید مسافران سرزمین وحی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از دو هفته جلوتر و در وضعیت بسیار بهتری قرار دارد.