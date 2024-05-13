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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۳۹

در نشست شورای برنامه‌ریزی بعثه مطرح شد؛

صدور ۸۷ هزار روادید زائران سرزمین وحی

صدور ۸۷ هزار روادید زائران سرزمین وحی

در نشست شورای برنامه‌ریزی بعثه اعلام شد که بیش از ۸۷ هزار روادید زائران سرزمین وحی صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از دو هفته جلوتر و در وضعیت بسیار بهتری قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست شورای برنامه‌ریزی بعثه که امروز به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی برگزار شد معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت در ارتباط تصویری از مدینه با مسئولان حج و زیارت ضمن اعلام این مطلب افزود: ورود زائران مدینه قبل با استقبال در کشور میزبان همراه بوده و حجاج به سهولت وارد شده و پس از انجام امور گذرنامه و خروج از فرودگاه در هتل‌ها اسکان می‌یابند.

غلامرضا رضایی با اشاره به اینکه آشپزخانه‌های مرکزی برای طبخ غذای زائران در مدینه تجهیز و فعال شده‌اند، به آمادگی مدیران مجموعه‌ها برای ارائه خدمات به ضیوف الرحمان اشاره کرد و گفت: نماینده شرکت خدمات دهنده در کشور میزبان مسئولیت اخذ نوبت زیارت روضه شریف برای زائران را به‌عهده دارد که در حال انجام است.

در ادامه این نشست، رئیس سازمان حج و زیارت در ارتباط با بررسی وضعیت هتل‌ها، اعزام نخستین گروه‌های زائران در روزهای آینده با قطار از مدینه به مکه، نوبت دهی روضه شریف و پروازها به مقصد کشور میزبان تذکراتی داد و تاکید کرد که تلاش‌ها در جهت اجرای خوب عملیات حج و افزایش رضایتمندی زائران متمرکز شود.

در ادامه این جلسه، گزارش حجت الاسلام والمسلمین سید حسین رکن الدینی معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری در مورد برنامه‌ریزی های فرهنگی و محصولات فرهنگی تدارک دیده شده برای زائران و دکتر سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت در خصوص اقدامات این مرکز در حج ۱۴۰۳ ارائه شد و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تصریح کرد: حج تمتع برای برخی افراد که توانایی و استطاعت داشتند به آرزوی چند دهه‌ای در حال تبدیل شدن است لذا کسانی که مشرف می‌شوند قدردان هر لحظه این سفر معنوی باشند و خادمین نیز با تمام وجود به ضیوف الرحمان خدمت کنند تا ان‌شاءالله حج پیش رو افتخار دیگری را برای مجموعه حج و زیارت و خادمین رقم بزند.

این جلسه، با گزارش حمیدرضا محمدی معاون عتبات سازمان حج و زیارت درباره بررسی‌های انجام شده در خصوص بیمه زائران اربعین و ارائه خدمات درمانی به آنان و پیش بینی‌ها برای اربعین آینده پایان یافت و وی پیشنهادهای ارائه شده در جلسات کارشناسی را برای تعیین شرکت و هزینه بیمه بیان کرد و حجت الاسلام والمسلمین نواب از رئیس سازمان حج و زیارت درخواست کرد تا این موضوع سریع‌تر کارشناسی و تصمیم‌گیری شود.

در نشست شورای برنامه‌ریزی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت اعلام شد که بیش از ۸۷ هزار روادید مسافران سرزمین وحی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از دو هفته جلوتر و در وضعیت بسیار بهتری قرار دارد.

کد مطلب 6105538

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