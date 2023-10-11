تیم ملی گلبال ایران در اندیشه تکرار قهرمانی و مدال طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی گلبال مردان ایران در چهارمین دوره بازی های پاراآسیایی هانگژو ۲۰۲۲ حضور خواهد یافت. ملی پوشان تیم گلبال مردان این روزها برای حضوری قدرتمند در بازی های پاراآسیایی هانگژو تمرینات خود را دنبال می کنند.

تیم ملی گلبال کشورمان در دور پیشین مسابقات پاراآسیایی موفق به کسب عنوان قهرمانی و نشان طلا شده بود.



ترکیب تیم اعزامی به بازی های پاراآسیایی هانگژو:

ورزشکاران:

خلیل شهریاری نسب، میلاد سوری،مهدی عباسی،مصطفی شهبازی،حسن جعفری، نعمت سرافراز



کادر فنی:

سرمربی: بهمن دوستی والا

مربی: محمد کرم کولیوند

سرپرست: محمدرضا مظلومی