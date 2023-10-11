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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۴

«هملت» به روایت الیکا عبدالرزاقی به صحنه می‌رود

«هملت» به روایت الیکا عبدالرزاقی به صحنه می‌رود

نمایش «هملت» اثر ویلیام شکسپیر به کارگردانی الیکا عبدالرزاقی و تهیه‌کنندگی امین زندگانی در سالن ناظرزاده‌ کرمانی تماشاخانه‌ ایرانشهر به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه‌ ایرانشهر، نمایش «هملت» اثر شکسپیر با ترجمه‌ م‌.ا. به‌ آذین‌ و کارگردانی الیکا عبدالرزاقی روی صحنه می‌رود.

این اثر نمایشی با بازی (به ترتیب الفبا) صدف اسداللهی، آرین آقاقلی‌زاده، شیما پروندی، مهدی پورجمال، محمد تاجیک، مهدی حکمتی، حامد خرم‌آبادی، علی خیام، رادمهر رجبی، بیتا رحمانی، مهدی صمیمی، هیوا قصیوند، امیرحسین کنجکاو، شهریار کنعانی، علیرضا محمدیان، سایناز نگاهی‌مقدم از روز جمعه ۲۱ مهر ساعت ۲۰:۱۵ اجراهای خود را در سالن ناظرزاده‌ کرمانی آغاز می‌کند.

طراحان این نمایش عبارتند از امیر آقاجان‌ طراح حرکت، علی رزازیان مجری طرح و طراح صحنه، رضا حیدری طراح نور، جهان‌ میرزاجانی‌ طراح لباس و محمود پورمحمود طراح گریم.

کد مطلب 5908666
آروین موذن زاده

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