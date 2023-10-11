اعضای هیات داوران جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل هنرهای نمایشی، اعضای هیات داوران دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان معرفی شدند.
حسین مسافرآستانه کارگردان، بازیگر، مدرس و از چهرههای شناخته تئاترکشور در عرصه های مختلف مدیریتی، فریبا متخصص بازیگر، کارگردان و مدرس شناخته شده عرصههای مختلف تئاتر، سینما و تلویزیون و امیرحسین شفیعی نویسنده، کارگردان و بازیگر شناختهشده حوزه تئاتر خیابانی اعضای هیات داوران بخش رقابتی دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان را تشکیل میدهند.
بوستان بعثت، محوطه بیرونی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لاهیجان، محوطه گردشگری «استخر»، بوستان رفتگر، بوستان هنر، بوستان گلها از جمله اماکنی هستند که در طول برگزاری این جشنواره میزبان گروههای شرکتکننده در بخش رقابتی و بخش کودک خواهند بود.
دوازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» نوزدهم تا بیست و دوم مهر سال ۱۴۰۲ توسط ادارهکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، شهرداری لاهیجان، انجمن هنرهای نمایشی ایران و مجموعههای دیگر در شهر لاهیجان برگزار می شود.
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