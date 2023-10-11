حسنعلی حسین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صحت عملکرد تعداد ۲۴۴ باسکول ثابت همکف در استان اردبیل طی ۶ ماهه گذشته توسط شرکت همکار تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران مورد آزمون قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۶۳ درصد برنامه عملیاتی ابلاغ شده از سوی سازمان ملی استاندارد تحقق یافته است، گفت: تعداد حدود ۳۷۰ باسکول در استان فعالیت دارد که باسکول‌های آزمون شده متعلق به شرکت‌های خدماتی، شرکت‌های حمل و نقل، مراکز ذرت خشک کنی، مرغداری‌ها، سیلوها و مراکز خرید گندم بوده است.

سرپرست اداره کل استاندارد استان اردبیل ضمن درخواست از صاحبان باسکول مبنی بر همکاری با بازرسین آزمایشگاه‌های همکار افزود: نصب برچسب گواهی آزمون صحت عملکرد باسکول در معرض دید عموم الزامی است.

حسین‌پور ادامه داد: آزمون صحت عملکرد باسکول‌های استان منحصر به ایام برداشت گندم نبوده و این آزمون‌ها به طور ادواری در طول سال در تمام شهرستان‌های استان ادامه دارد و از واحدهای تولیدی و خدماتی و باسکول داران تقاضا می‌شود با بازرسان اداره کل طرح همکاری لازم را به عمل آورند.

وی خاطرنشان کرد: به منظور اطمینان از صحت عملکرد وسایل سنجش و جلوگیری از کم فروشی این وسایل کنترل و آزمون می‌شوند و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده وسایل توزین فاقد برچسب و یا تردید در صحت عملکرد آن‌ها، از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۷ کارشناسان استاندارد را مطلع کنند.