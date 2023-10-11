به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی، مهدی حیدری رئیس نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی با احسان متولیان دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران نشست مشترکی مبنی بر حمایت از این رویداد هنری ویژه اقوام ایرانی برگزار کردند.

متولیان دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در این دیدار با اشاره به موضوعیت مطلوب جشنواره اقوام ایرانی در پرداخت آثار هنری، برای همراهی با این رویداد در برخی امور تبلیغاتی و ارائه تسهیلاتی جهت پیشبرد هرچه بهتر امور اجرایی و هماهنگی مجموعه با مراکز فرهنگی و هنری، اجتماعی و شهری جهت حضور در رویداد سینمایی ویژه اقوام ایرانی اعلام آمادگی کرد.

مهدی حیدری نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع اقوام ایرانی در سینما و ضرورت پرداخت گسترده در جشنواره‌ای ویژه به آن عنوان کرد: این جشنواره به دلیل گره خوردن با فرهنگ اقوام ایرانی در اهداف خود به تمامی مناطق جغرافیایی کشورمان به ویژه استان‌های قوم نشین توجه ویژه دارد و ان‌شاءالله در روزهای برگزاری نیز میزبان همه اقوام خواهد بود.

وی ادامه داد: در مذاکرات و جلساتی که با مراکز و نهادهای سینمایی مختلف داشتیم قرار بر این شد تا از ظرفیت‌های مشترک جهت نمایش فیلم‌های جشنواره در استان‌های مختلف و توسعه این رویداد به سراسر کشور با توجه به رویکرد ملی آن و هدف تقویت وحدت و انسجام اقوام زیر چتر پرچم مقدس کشورمان بهره ببریم. چراکه اساساً گستره جشنواره فیلم اقوام ایرانی باید سراسر ایران باشد.

حیدری همچنین ابراز امیدواری کرد مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران به واسطه دسترسی به امکانات شهری و راه‌های جلب مشارکت عمومی و مردمی در برگزاری هرچه بهتر رویدادها با جشنواره نوپای فیلم اقوام ایرانی در اولین دوره برگزاری آن همراه شود.

نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی به دبیری کمال تبریزی، ریاست مهدی حیدری و توسط موسسه فرهنگی هنری فصل هنر در شهر تبریز برگزار خواهد شد.