به گزارش خبرنگار مهر، حامد احمدی بعد ازدظهر سه‌شنبه در جلسه کمیته هوشمندسازی در استان اردبیل با بیان اینکه دنیا به سمت هوشمندسازی و استفاده از هوش مصنوعی می‌رود، اظهار کرد: کشور با ناترازی تولید و مصرف انرژی مواجه است و یکی از راه حل‌های این مشکل رفتن به سمت هوشمندسازی و استفاده از این ابزار در جهت مدیریت مصرف از طریق کنترل‌پذیری و رؤیت پذیری و یا بردن تولید به سمت مصرف کننده است.

وی به شدت مصرف انرژی در ایران اشاره کرد و گفت: شدت مصرف انرژی در ایران تقریباً دو برابر مصرف جهانی است که باید با فرهنگ سازی در بین مردم و کمک گرفتن از ابزارهایی مانند هوشمندسازی این مصرف بی رویه را کاهش دهیم.

مدیرکل دفتر هوشمند سازی و فناوری‌های نوین شرکت توانیر تاکید کرد: اگر در آینده برنامه‌ای نداشته باشیم و به سمت هوشمندسازی و مدیریت مصرف در پیک بار تابستان سال آینده نرویم کار ما سخت‌تر خواهد بود و در همین راستا برنامه ۱۸۰ اقدام برای مدیریت بار تابستان ۱۴۰۳ تدوین شده است.

احمدی افزود: باید با استفاده از تکنولوژی‌های جدید مخابراتی نقاط کور مخابراتی را به حداقل برسانیم و این موضوع در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل که یک استان مرزی است از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه کنتور هوشمند در کل کشور نصب شده است که باید به کنترل پذیری و رؤیت پذیری در حوزه اداری توجه بیشتری شود و هیچ مجموعه عمومی در کشور نباید وجود داشته باشد که دارای کنتور هوشمند نباشد و در این راستا در نظر داریم تمام شرکت‌های توزیع به سامانه «اسکادا» متصل شوند که ۲۰ هزار پست توزیع عمومی در کشور به کنتورهای هوشمند مجهز خواهند شد.