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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۴۹

مدیرکل دفتر هوشمندسازی توانیر:

کشور با ناترازی تولید و مصرف انرژی مواجه است

کشور با ناترازی تولید و مصرف انرژی مواجه است

اردبیل-مدیرکل دفتر هوشمند سازی و فناوری‌های نوین شرکت توانیر گفت: کشور با ناترازی تولید و مصرف انرژی مواجه است که یکی از راه حل‌های این مشکل رفتن به سمت هوشمندسازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد احمدی بعد ازدظهر سه‌شنبه در جلسه کمیته هوشمندسازی در استان اردبیل با بیان اینکه دنیا به سمت هوشمندسازی و استفاده از هوش مصنوعی می‌رود، اظهار کرد: کشور با ناترازی تولید و مصرف انرژی مواجه است و یکی از راه حل‌های این مشکل رفتن به سمت هوشمندسازی و استفاده از این ابزار در جهت مدیریت مصرف از طریق کنترل‌پذیری و رؤیت پذیری و یا بردن تولید به سمت مصرف کننده است.

وی به شدت مصرف انرژی در ایران اشاره کرد و گفت: شدت مصرف انرژی در ایران تقریباً دو برابر مصرف جهانی است که باید با فرهنگ سازی در بین مردم و کمک گرفتن از ابزارهایی مانند هوشمندسازی این مصرف بی رویه را کاهش دهیم.

مدیرکل دفتر هوشمند سازی و فناوری‌های نوین شرکت توانیر تاکید کرد: اگر در آینده برنامه‌ای نداشته باشیم و به سمت هوشمندسازی و مدیریت مصرف در پیک بار تابستان سال آینده نرویم کار ما سخت‌تر خواهد بود و در همین راستا برنامه ۱۸۰ اقدام برای مدیریت بار تابستان ۱۴۰۳ تدوین شده است.

احمدی افزود: باید با استفاده از تکنولوژی‌های جدید مخابراتی نقاط کور مخابراتی را به حداقل برسانیم و این موضوع در شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل که یک استان مرزی است از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه کنتور هوشمند در کل کشور نصب شده است که باید به کنترل پذیری و رؤیت پذیری در حوزه اداری توجه بیشتری شود و هیچ مجموعه عمومی در کشور نباید وجود داشته باشد که دارای کنتور هوشمند نباشد و در این راستا در نظر داریم تمام شرکت‌های توزیع به سامانه «اسکادا» متصل شوند که ۲۰ هزار پست توزیع عمومی در کشور به کنتورهای هوشمند مجهز خواهند شد.

کد مطلب 5914255

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