مقابله با بدمصرفی برق در تمام روزهای سال ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی در نشست هفتگی مدیران عامل شرکت‌های توزیع برق اظهار داشت: پیگیری حذف مصارف خارج از کنتور و حذف بد مصرفی‌ها موضوع بسیار مهمی است که به دوران اوج بار تابستان محدود نمی‌شود و باید به طور مستمر و روزانه مورد پیگیری قرار بگیرد.



وی تاکید کرد: شرکت‌های توزیع حتماً برای این موضوع سازماندهی و ساختار خاص داشته باشند و گزارش اقدامات به معاونت توزیع منتقل شود.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در این ارتباط از تعیین متولی و ۱۰ عضو عالی، متشکل از مدیران عامل سابق شرکت‌های توزیع خبر داد که مسؤولیت بازدیدهای میدانی را بر عهده دارند و به‌زودی سامانه‌ای مکانیزه نیز در این خصوص فعال و عملکرد روزانه هر شرکت از طریق داشبورد مدیریتی بررسی می‌شود.



وی حذف بد مصرفی‌ها را نمایانگر توان برنامه‌ریزی و سازماندهی شرکت‌های توزیع عنوان و تصریح کرد: ثبت گزارش‌ها از سوی ناظران یا گروه‌های عملیاتی توزیع در این سامانه، با استفاده از تلفن همراه و ثبت کد GIS محل انجام می‌شود و قادر است پراکندگی جغرافیایی مصارف غیر مجاز و بد مصرفی‌ها را مشخص سازد.



یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید معاون هماهنگی توزیع توانیر به تأثیر نامطلوب روشنایی‌های غیرضرور معابر عمومی از منظر اجتماعی و لزوم یک در میان کردن روشنایی‌های درون و برون شهری طبق دستورالعمل ابلاغی اختصاص داشت معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از شرکت‌های توزیع برق خواست فعالیت در این حوزه را با توجه به تبعات منفی روشنایی‌های غیر ضرور بر رفتار مصرفی جامعه، با دقت پیگیری کنند.



ذبیحی با تاکید بر لزوم رؤیت پذیری و کنترل پذیری پست‌های عمومی، به ابلاغ یک دستورالعمل طی روزهای اخیر اشاره کرد که طبق آن، تمامی پست‌های عمومی در حال احداث باید از کنتور و قابلیت رؤیت پذیری برخوردار باشند و پست‌های عمومی با ظرفیت بالای ۲۰۰ کیلوولت آمپر نیز علاوه بر رؤیت پذیری، کنترل پذیر شوند. همچنین تاکید شده پست‌های اختصاصی بخش توزیع که جدید نصب می‌شوند نیز تماماً کنترل پذیر باشند.



در ادامه این نشست گزارش برنامه‌ریزی مدیریت بار شرکت‌های توزیع و وضعیت سوخت نیروگاه‌ها از سوی رضا کفیلی مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه و گزارش عملکرد هوشمندسازی شبکه توزیع از سوی عبدالرضا حسینی مهر مجری پروژه‌های هوشمندسازی شرکت توانیر ارائه شد.

تحلیل انرژی مصرفی هر مشترک در سامانه ساما

ارائه قابلیت‌های سامانه اطلاعات مصرف کنندگان انرژی (ساما) از دیگر مباحث ارائه شده در نشست هفتگی معاون هماهنگی توزیع توانیر با مدیران عامل شرکت‌های توزیع برق بود.

این سامانه با هدف مدیریت مصرف انرژی در کشور و تعیین شناسنامه مصرف انرژی برای هر یک از مصرف کنندگان برق، گاز و سایر فراورده‌های نفتی راه‌اندازی شده است.



سامانه "ساما" با تجمیع اطلاعات مصرف برق، گاز و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از جمله در صنایع و کشاورزی، امکان شناسایی دقیق مصرف‌کنندگان و میزان یارانه‌های دریافتی حوزه انرژی را فراهم می‌کند.

ایجاد شناسنامه انرژی برای هر واحد مصرف‌کننده، مدیریت بهینه مصرف انرژی و تخصیص هدفمند یارانه‌ها از قابلیت‌های این سامانه عنوان شده است.



"ساما" با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله توانیر، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و دستگاه‌های مجوزدهنده توسعه یافته و مدیریت مصرف انرژی و شناسایی دقیق نوع و محل مصرف انرژی، صرف نظر از عناوین کارگاهی و غیره را در دستور کار دارد. ایده اولیه این سامانه در سال ۱۳۹۸ و راه‌اندازی در سال ۱۴۰۰ بود و توسعه سامانه با اطلاعات گاز و پخش فراورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۳ انجام شد.

این سامانه در حال حاضر مشترکان صنعتی و کشاورزی را که ۲ درصد مجموع مشترکان با ۵۰ درصد کل مصرف انرژی را به خود اختصاص داده، شامل می‌شود.



"ساما" از طریق ایجاد کلید یکتا (شناسه) برای هر مشترک و از طریق پیامک و استعلام از دستگاه‌های مجوزدهنده، داده‌های گردآوری شده را تحلیل و در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی دراختیار قرار می‌دهد که ضمن جلوگیری از

مجوزهای تقلبی، امکان به‌روزرسانی اطلاعات مجوزها و ایجاد پایگاه‌های داده قابل اعتماد و تمیز برای شرکت‌های توزیع را فراهم می‌سازد.