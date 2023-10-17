منزل اسماعیل هنیه بمباران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، در سایه انفعال جهانی حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه و هدف قراردادن غیرنظامیان فلسطینی در این باریکه همچنان ادامه دارد.

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی خانه اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی جنبش حماس در اردوگاه الشاطی واقع در نوار غزه را بمباران کردند.

همچنین گردان‌های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی حماس شهادت ایمن نوفل (ابو احمد) عضو شورای نظامی این گردان‌ها و فرمانده لشکر مرکزی قسام در حمله جنگنده‌های اسراییلی به اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه را تسلیت گفت.

بر اثر بمباران شدید مناطق پیرامونی مسجد تقوی در اردوگاه بریج در مرکز نوار غزه نیز چندین فلسطینی به شهادت رسیدند و چندین نفر دیگر نیز زخمی شدند.

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی، خانه‌ای در اطراف منطقه ابواسکندر در محله شیخ رضوان واقع در شهر غزه را بمباران کردند.

غرب شهر خان یونس در جنوب نوار غزه نیز توسط ارتش رژیم صهیونیستی بمباران شد و ۲ خانه در شهرک النمساوی هدف قرار گرفت. در نتیجه بمباران شهرک حی البرابخه در مرکز شهر خان یونس نیز ۴ فلسطینی شهید و چندین نفر زخمی شدند.

در نتیجه بمباران منزل خانواده ابوسلیمه در رفح نیز چندین نفر از اعضای این خانواده فلسطینی به شهادت رسیدند و چندین زخمی نیز به بیمارستان الکویتی منتقل شدند.

علاوه بر این در جریان بمباران یک مدرسه آوارگان فلسطینی در غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی نیز چندین فلسطینی شهید یا زخمی شدند.

خبرنگار المیادین از تعداد انبوه زخمی‌های فلسطینی در مراکز درمانی غزه و کمبود امکانات درمانی ابتدایی خبر داد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد: ژنراتورهای برق بیمارستان‌ها به دلیل کمبود سوخت در حال از کارافتادن است.

دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در غزه نیز اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۸۰ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند و ده‌ها نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

سخنگوی سازمان بهداشت جهانی در گفتگو با الجزیره اعلام کرد: هر دقیقه که می‌گذرد جان‌باختن بسیاری از کودکان فلسطینی را در پی خواهد داشت.

خبرنگار المیادین اعلام کرد: مسئولان درمانی با استفاده از بلندگوهای بیمارستانی در غزه از مردم برای اهدای خون دعوت می‌کنند.

مدیر سازمان اورژانس غزه نیز در گفت وگو با الجزیره تاکید کرد: کودکان و بانوان ۵۰ درصد شهدا و زخمی‌های فلسطینی را تشکیل می‌دهند.