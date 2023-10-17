به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی را با موشک هدایت‌شونده هدف قرار داده است.

حزب‌الله لبنان در این بیانیه اعلام کرد: مبارزان مقاومت اسلامی عصر امروز مرکز تجمع نظامیان ارتش اشغالگر صهیونیستی در برابر شهرک رامیا در نزدیکی مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی را با موشک‌های هدایت‌شونده هدف قرار دادند و چندین نفر را به هلاکت رسانده یا زخمی کردند.

علاوه بر این حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای دیگر تصریح کرد: مبارزان مقاومت اسلامی عصر امروز گروهی از نظامیان صهیونیست که در موضع بیاض بلیدا مستقر بودند را با موشک‌های هدایت‌شونده هدف قرار دادند و آسیب‌هایی قطعی را به آنها وارد کردند.

از سوی دیگر المیادین اعلام کرد که مقاومت اسلامی لبنان پادگان برانیت را با موشک‌های هدایت‌شونده هدف قرار داده است.

همچنین رادیو ارتش رژیم صهیونیستی از به صدادرآمدن آژیرهای هشدار در شهرک صهیونیستی کریات شمونه در شمال اراضی فلسطین اشغالی خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دو موشک از لبنان پرتاب شده است و مدعی شد که یکی از این دو موشک رهگیری شده و موشک دیگر نیز در یک فضای باز سقوط کرده است.

خبرنگار المیادین گزارش داد: ۲ نظامی ارتش اشغالگر قدس در حمله مقاومت به یک موضع نظامی در مقابل شهرک مرزی رامیه در جنوب لبنان به هلاکت رسیدند.