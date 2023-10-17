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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۴۴

سازمان بهداشت جهانی:

اسراییل ۴۱ حمله تایید شده به مراکز درمانی غزه انجام داده است

اسراییل ۴۱ حمله تایید شده به مراکز درمانی غزه انجام داده است

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر تاکنون ۴۱ حمله تایید شده به مراکز و پرسنل درمانی غزه انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، سازمان بهداشت جهانی امروز سه شنبه اعلام کرد که اشغالگران قدس از ۷ اکتبر تا کنون ۴۱ حمله تأیید شده به مراکز و پرسنل درمانی در نوار غزه انجام داده است.

طارق یاشارویچ، سخنگوی سازمان بهداشت جهانی در گفتگو با آناتولی با بیان اینکه وضعیت بهداشتی در غزه بسیار نگران کننده است، گفت: بیمارستان‌ها همچنان تعداد زیادی از بیماران را می پذیرند و ظرفیت آنها تکمیل شده است.

یاشارویچ با بیان اینکه وضعیت در نوار غزه بسیار بحرانی است، گفت: داروهایی که قبلاً تهیه شده بود استفاده می‌شود و سوخت در شهر رو به اتمام است.

وی ادامه داد: خواسته (رژیم) اسرائیل مبنی بر تخلیه بیمارستان‌ها در شمال غزه تقریباً غیرممکن است. بیماران زیادی وجود دارند که در صورت انجام چنین تخلیه ای در وضعیت خطرناکی قرار خواهند گرفت.

سخنگوی سازمان بهداشت جهانی با تاکید بر اینکه بر اساس قوانین بین المللی بشردوستانه، کارکنان مراقبت‌های بهداشتی، مراکز درمانی و بیماران باید تحت حفاظت قرار گیرند، تصریح کرد: اسرائیل از ۷ اکتبر تاکنون ۴۱ حمله تأیید شده به مراکز و پرسنل درمانی غزه ترتیب داده است. ۱۱ نفر از کارکنان بخش بهداشت و درمان حین انجام وظیفه کشته و ۱۶ نفر مجروح شده اند. این اعداد احتمالاً با افزایش حملات بیش‌ تر هم خواهد شد.

کد مطلب 5914459

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