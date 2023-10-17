دیدار وزیر خارجه ترکیه و نخست وزیر دولت پیشبرد لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه که به بیروت سفر کرده است، امروز سه شنبه با نجیب میقات، نخست وزیر دولت پیشبرد لبنان دیدار و گفتگو کرد.

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی «ایکس» در این باره نوشت: هاکان فیدان، وزیر خارجه کشورمان در بیروت با نجیب میقاتی نخست وزیر (دولت پیشبرد) لبنان دیدار کرد.

به گزارش رسانه های ترکیه، یکی از محورهای این دیدار، بحث و بررسی آخرین تحولات غزه بوده است.

تا کنون جزئیات بیشتری از دیدار فیدان و میقاتی منتشر نشده است.

ایندر حالیست که نجیب میقاتی، نخست وزیر دولت پیشبرد لبنان دیروز گفته بود که دولتش به تماس های داخلی و خارجی ادامه می دهد تا اوضاع را تا حد امکان آرام نگه دارد و لبنان را از پیامدهای حمله رژیم صهیونیستی به غزه دور سازد.

وی افزود که این تماس ها به منظور اطمینان از موفقیت آن و عدم ایجاد نگرانی در مردم، به دور از جنجال های رسانه ها صورت می گیرد.

میقاتی تاکید کرد: اتهاماتی که در موضوع کوتاهی دولت انجام می شود، اتهاماتی سیاسی است که هیچ مبنایی در واقعیت ندارد.

نخست وزیر لبنان با اشاره به همبستگی کامل لبنان با فلسطین اعلام کرد: لبنان در کانون طوفان قرار دارد و سراسر منطقه در شرایط سختی قرار دارد و هیچکس قادر به پیش بینی حوادث نیست. روند تحولات شتابزده به پیش می رود، اما مطمئناً اسرائیل به دنبال افزایش اقدامات تحریک آمیز خود است.