۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۶

جهت آماده سازی برای جام جهانی؛

۲۰‌ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی فراخوانده شدند

سرمربی تیم فوتبال ساحلی ایران ۲۰ بازیکن را به اردو دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اولین اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ساحلی برای شرکت در جام جهانی فوتبال ساحلی ۲۰۲۴ امارات از ۲۸ مهر الی ۰۳ آبان در منطقه‌ی آزاد انزلی برگزار خواهد شد.

اسامی دعوت شدگان به شرح زیر است:

مسلم مسیگر، علی میرشکاری، محمد معصومی زاده، محمدجواد خسروی، سیدمهدی میرجلیلی، حمید بهزادپور، محمدعلی مختاری، عباس رضایی، امیرحسین اکبری، رضا دیری، مهدی شیرمحمدی، سجاد عباسی، موحد محمدپور، رضا امیری زاده، حمیدرضا دهقانی عصمت آباد، سبحان فاله، محمد مرادی، سعید پیرامون، هادی فرهمند و سیدعلی سیدی.

