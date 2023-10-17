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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۴

مسابقات دوستانه فوتبال؛

پیروزی ژاپن و کره جنوبی قبل از جام ملت های آسیا

پیروزی ژاپن و کره جنوبی قبل از جام ملت های آسیا

تیم های فوتبال کره جنوبی و ژاپن در دیدارهای دوستانه مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ژاپن از ساعت ۱۳:۴۰ امروز در یک دیدار دوستانه میزبان تیم ملی تونس بود. در این بازی که به میزبانی ژاپن برگزار شد تیم میزبان در ادامه روند بردهای اخیر خود موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر حریف آفریقایی خود را شکست دهد.

گل‌های ژاپن در این مسابقه را «فوروهاشی» و «جونیا ایتو» به ثمر رساندند.

در دیگر مسابقه هم تیم ملی فوتبال کره جنوبی از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف ویتنام رفت که این بازی دوستانه با برتری پرگل کره به پایان رسید. «کیم مین جائه»، «هوانگ هی چان»، «وو مینگ ترونگ»، «سون هیونگ مین»، «لی کانگ این» و «جونگ وو یونگ» گلزنی کردند.

کد مطلب 5914331

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