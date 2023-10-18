به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جو بایدن» رییس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در سخنانی بی اشاره به ۷ دهه اشغالگری و تجاوز رژیم صهیونیستی ادعا کرد: اسرائیلی ها و آمریکایی ها به گروگان گرفته شدند و جنایات فجیعی علیه آنها انجام شد!

رییس جمهور آمریکا ادامه داد: هرگز دوباره دست‌ بسته نخواهیم ایستاد و به خانواده‌ های اسرا می‌ گوییم که شما تنها نیستید. ... اگر (رژیم) اسراییل وجود نداشت، برای تأسیس آن تلاش می‌ کردیم و الان هم به حمایت از آن ادامه خواهیم داد.

«جو بایدن» اضافه کرد: از کنگره می‌ خواهم که تدارکات و کمک‌ ها را برای حمایت از سامانه گنبد آهنین و به طور کلی (حمایت) از اسراییل افزایش دهد. آنچه در اسراییل رخ داد ۱۵ برابر آن چیزی است که در ۱۱ سپتامبر رخ داد. ایالات متحده در این روزهای سیاه در کنار اسراییل خواهد ماند.

این مقام آمریکایی با طرح ادعاهایی عوام فریبانه مدعی شد: باید در مورد اهداف مورد نظر و راه های دستیابی به آنها شفافیت وجود داشته باشد. تمام دنیا برای جان باختگان دیروز در بیمارستان غزه عزادار هستند! امروز از دولت (آمریکا) خواستم تا برای رساندن کمک به غیرنظامیان در غزه تلاش کند! اسراییل موافقت کرد که به غیرنظامیان غزه کمک کند! ۱۰۰ میلیون دلار به غزه و کرانه باختری کمک خواهیم کرد!

وی با اتخاذ ژستی فریبنده افزود: مردم فلسطین نیز به شدت رنج می برند. ... ما باید برای دستیابی به راه حل دو دولتی تلاش کنیم.