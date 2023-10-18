به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، جنبش جهاد اسلامی فلسطین ضمن رد ادعاهای دشمن صهیونیستی در خصوص هدف قرار دادن بیمارستان معمدانی در غزه، اعلام کرد که این رژیم با این ادعاها قصد دارد از پذیرش مسئولیت این جنایت هولناک شانه خالی کند.

این جنبش تاکید کرد که بیمارستان معمدانی و دیگر بیمارستان‌های غزه به طور علنی و در مقابل دیدگان جهانیان توسط رژیم صهیونیستی تهدید به تخلیه و بمباران شدند.

جهاد اسلامی عنوان کرد که روایت‌های متناقض دشمن از این جنایت و دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های صهیونیستی کذب بودن ادعاهای آنان را ثابت می‌کند.

جهاد اسلامی تاکید کرد که تلاش‌های دشمن صهیونیستی برای شانه خالی کردن از مسئولیت این جنایت همانند ادعاهای آن در رابطه با قتل شیرین ابوعاقله خبرنگار فلسطینی ـ آمریکایی است.

رژیم صهیونیستی شامگاه گذشته در جنایتی وحشیانه و قتل عامی ددمنشانه بیمارستان معمدانی در غزه که مملو از مجروحان و خانواده‌های آن ها بود را هدف قرار داد که منابع محلی شمار شهدای این فاجعه را تا ۱۳۰۰ نفر نیز اعلام کرده اند، آماری که بیشترین تعداد آن از زنان و کودکان هستند.

در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتضحانه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی، با استفاده از بمب‌ها و موشک‌های بسیار قوی و پیشرفته، زیرساخت‌های مسکونی و حیاتی نوار غزه را آماج حملات وحشیانه خود قرار داده است.