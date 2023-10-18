به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، شورای امنیت امروز چهارشنبه نشستی اضطراری را پیرامون کشتار غیرنظامیان فلسطینی در غزه و بمباران بیمارستان معمدانی توسط ارتش رژیم صهیونیستی برگزار خواهد کرد.

سازمان ملل اعلام کرد که قرار است قطعنامه پیشنهادی برزیل برای آتش‌بس بشردوستانه در غزه در نشست امروز شورای امنیت طرح شود.

نشست امروز شورای امنیت به درخواست روسیه و امارات پس از بمباران بیمارستان معمدانی در غزه برگزار می‌شود.

رژیم صهیونیستی شامگاه گذشته در جنایتی وحشیانه و قتل عامی ددمنشانه بیمارستان معمدانی در غزه که مملو از مجروحان و خانواده‌های آن ها بود را هدف قرار داد که منابع محلی شمار شهدای این فاجعه را تا ۱۳۰۰ نفر نیز اعلام کرده اند، آماری که بیشترین تعداد آن از زنان و کودکان هستند.

در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتضحانه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی، با استفاده از بمب‌ها و موشک‌های بسیار قوی و پیشرفته، زیرساخت‌های مسکونی و حیاتی نوار غزه را آماج حملات وحشیانه خود قرار داده است.